Jukebox si Bella Santiago, gata de finala Eurovision Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Jukebox si Bella Santiago se numara printre cei 15 finalisti ai Selectiei Nationale, alesi pe primul loc, cu maximum de punctaj oferit de juriul competitiei, iar duminica, pe 25 februarie, vor urca pe scena Eurovision Romania 2018 cu numarul 12 in concurs, in cadrul finalei ce va avea loc la Sala Polivalenta…

- Feli a lansat și varianta in engleza a piesei pe care mizeaza in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in București. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- Feli a lansat varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in Bucuresti. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- 15 concurenți aspira la titlul de reprezentant al Romaniei la Eurovision. Toți sunt pregatiți sa urce pe scena din Portugalia. Dar numai unul va ajunge acolo dupa ce va fi ales exclusiv de catre public.

- Artista participa in finala concursului cu piesa „Buna de iubit”, iar fanii ii pot face galerie la Sala Polivalenta din Bucuresti, dar si online. Feli, una dintre cele mai bune voci ale momentului, va urca duminica seara pe scena Eurovisionului, in ultima etapa de concurs national, care se desfasoara…

- Cantareata Andra (31 de ani) este pregatita pentru trei zile de concerte la Sala Palatului din Bucuresti. Artista va sustine pe 23, 24 si 25 februarie spectacolul „Aievea“ cu casa inchisa, ultimele bilete disponibile epuizandu-se cu cateva zile inainte de primul concert.

- Finala Eurovision se va desfasura la Sala Polivalenta din Bucuresti duminica, pe data de 25 februarie. Iesenii ii vor sustine pe Alexia si Matei. In oras au fost deja amplasate afise, bannere, mesh-uri cu tinerii care ne-au facut oricum mandri, Alexia si Matei. "Multumim iesenilor pentru sustinerea…

- Alexia & Matei, finaliști la Eurovision Romania, și-au promovat piesa din concurs in randul elevilor de la Liceul ”Emil Racovița” Vaslui. Pentru mai bine de o ora, au fost oaspeții Liceului ”Emil Racovița” (LER) Vaslui. In sala de sport, plina pana la refuz, liceenii au intrat repede in jocul artiștilor,…

- In finala Eurovision Romania 2018 de duminica vor evolua 15 concurenti, iar telespectatorii vor fi singurii care decid cine ne va reprezenta tara la editia din acest an a competitiei internationale, care se va desfasura la Lisabona in luna mai. „Adevarul“ va prezinta prestatiile live ale finalistilor…

- Buzoianca Dora Gaitanovici s-a calificat, duminica, in finala Selecției Naționale Eurovision, fiind una dintre caștigatoarele semifinalei de la Sighișoara alaturi de The HUMANS și Teodora Dinu. Finala Selectiei Nationale Eurovision este programata pe 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti…

- Ultimii 3 finalisti pentru selectia nationala Eurovision Ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision s-a încheiat cu putin timp în urma, la Sighisoara. Cei 12 concurenti au cântat pe scena unde, în urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Mai sunt cateva ore pana la marele show Eurovision de la Sighisioara. In aceasta seara are loc ultima semifinala a Selectiei Nationale. Juriul va alege ultimele 3 melodii, care vor participa la finala de la Bucuresti, din 25 februarie.

- Selectia Nationala Eurovision are loc duminica seara, la Sighisoara Cea de-a cincea etapa preliminara si ultima a Selectiei Nationale Eurovision are loc în aceasta seara, la Sighisoara. TVR, organizatoarea concursului, promite ca vom asista la un spectacol de lumini si grafica, realizat…

- Doar o zi ne mai desparte de spectacolul Eurovision Romania de la Sighișoara. In decorul incarcat de istorie al cetatii medievale, artistii se pregatesc pentru ultimul show din semifinala Selectiei Nationale. Laura Fronoiu a dat detalii la Telejurnal despre spectacolul de maine seara.

- Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț. EUROVISION ROMANIA 2018 LIVE VIDEO TVR: S-au decis ultimii finalisti, concurs in Salina Turda "Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru…

- Penultima semifinala Eurovision are loc in Salina Turda În aceasta seara are loc penultima semifinala a concursului Eurovision România. Ea se va desfasura, în premiera, la o adâncime de 90 de metri, în Salina de la Turda, considerata unul dintre cele…

- Marius Copil – Mirza Basic (duminica, ora 17.00), finala turneului de la Sofia. Aradeanul, la meciul carierei. Turneul Diema Xtra Sofia Open se joaca pe hard și este de categoria ATP 250, avand premii totale de 501.345 euro. ATP 250 SOFIA, finala (simplu) MARIUS COPIL – MIRZA BASIC (ora 17.00) AICI…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta o noua premiera: parodia muzicala "Povestirile lui... Offenbach", in regia Constantei Cimpeanu va avea loc pe data de 11 februarie 2018, incepand cu ora 19.00, in Sala Mica a Palatului National al Copiilor. Spectacolul, in cuvintele regizoarei:…

- Mai sunt doar doua zile pana la semifinala Eurovision Romania de la Craiova, iar pregatirile pentru show au intrat pe ultima suta de metri. Inainte de startul repetitiilor pentru al treilea spectacol al Selectiei Nationale, organizatorii au sustinut o conferinta de presa in Sala Mare a Primariei Municipiului…

- Jukebox & Bella Santiago s-au clasat pe primul loc, cu cel mai mare punctaj (58 din 60 puncte), cu piesa “Auzi Cum Bate” si au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara. Piesa a fost notata cu punctaj maxim…

- Cel mai important eveniment intern al sezonului indoor, etapa finala a Campionatelor Nationale rezervate seniorilor si tineretului, va reuni sambata si duminica elita atletismului romanesc, la sala din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti, potrivit unui…

- Jukebox si Bella Santiago au fost in topul preferintelor juriului Eurovision Romania 2018, primind 58 de puncte, conform clasamentului complet din a doua semifinala a Selectiei Nationale. Ultimul loc a fost ocupat de o concurenta care nu a reusit sa obtina nici macar un punct.

- Jukebox si Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai Traistariu sunt cei trei finalisti ai Eurovision Romania 2018, alesi duminica seara in cadrul celei de-a doua semifinale, desfasurata la Timisoara.

- Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends si Mihai (Mihai Traistariu) au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Sala 2 a Teatrului National "Mihai Eminescu" din Timisoara, informeaza Televiziunea Romana.

- Intr-o atmosfera inedita și o locație pe masura, show-ul extraordinar a fost deschis de Ricardo Caria cu melodia caștigatoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois” apoi au urmat concurenții, Jukebox feat. Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), Alessandro Danescu („Breaking Up”), Meriem („End The…

- "Jukebox feat Bella Santiago", Rafael&Andy si Mihai Traistariu sunt cei trei castigatori ai semifinalei nationale a Eurovision de la Timisoara. Acestia si-au clasat in fruntea clasamentului, in competitia de duminica seara, care ii conduce in finala de la Bucuresti, din 25 februarie.…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup dintre Romania și Canada: ”Sper sa fiu bine” . Dupa finala pierduta la Australian Open in fața danezei Caroline Wozniacki, Simona Halep a vorbit și despre meciul Romania – Canada, din Fed Cup. ”O sa am foarte mare grija de corpul meu. Dupa aceea vedem. Fed…

- A doua semifinala a concursului Eurovision Romania va avea loc duminica seara, la Timisoara, competitia pentru intrarea in finala fiind completata cu un recital de muzica rock, hituri sarbesti si acorduri rromanes. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, in…

- Cel mai iubit actor român nu renunta la magia scenei si continua sa joace pentru spectatorii sai din toata tara. Astazi, Florin Piersic împlineste 82 de ani, iar cu o zi înainte de aniversare a jucat din nou într-o piesa draga sufletului sau, “Straini în noapte”,…

- Mihai Traistariu si Rafael se numara printre cantaretii care vor concura in cea de-a doua semifinala a Eurovision Romania, ce va avea loc duminica, de la ora 21.00, la Timisoara si unde grupul Cargo are statut de invitat special.Spectacolul va avea loc la Teatrul National „Mihai Eminescu”…

- CSM București s-a distrat, in Sala Polivalenta din București, cu campioana Europei, Gyor! Unguroaicele veneau din postura de favorite, nu doar prin prisma faptului ca dețin titlul continental la nivel de cluburi și ca au staruri ale handbalului mondial, ci și datorita antrenorului Martin Ambros,…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- Team managerul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Nicolae Luca, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Gyori Audi ETO KC va fi sustinuta de 135 de suporteri maghiari la meciul direct de vineri, din debutul fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor, programat in Sala Polivalenta…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Simona Halep-Karolina Pliskova. Karolina Pliskova s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in sferturile de finala ale Australian Open. Meciul sau, de luni, cu compatrioata Strycova, a durat doua ore si 41 de minute. Simona Halep-Karolina Pliskova. Meciul este foarte important in privinta…

- Una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, Isabelle Gullden, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galați ( Sala Polivalenta, ora 19.00, in direct…

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie. Handbalistele pregatite de Helle Thomsen au inceput tare anul 2018. Sportivele de la CSM București au in luna ianuarie…

- &"Tigroaicele&" au o saptamâna de foc: doua meciuri în &"Liga Florilor&", programate vineri și duminica în Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie.

- LIVE TEXT CSM București – Gyor, in Liga Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie. Handbalistele pregatite de Helle Thomsen…

- Talentatii balerini-patinatori rusi, membri ai Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg, vor interpreta trista poveste a printesei Odette, transformata in lebada printr-un blestem, pe acordurile celebre ale muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul mult asteptat care va…

- Juriul Eurovision Romania a ales, vineri, 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala, ce va avea loc la inceputul anului viitor.Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor…

- Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 72 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania 2018. Printre numele sonore din industria muzicala se numara Feli, Mihai Traistariu si Jukebox, dar si compozitori straini.

- La Reșița se viseaza frumos. Dupa o pauza de 17 ani, municipiul de pe Barzava este din nou gazda turneului final al Trofeului Gheorghe Ola, competiție de fotbal pe teren redus destinata copiilor cu varsta de noua ani, dar și mai mici. Opt echipe iși vor disputa intaietatea la Sala Polivalenta,…

- Școala Gimnaziala nr. 2 din Marașești a caștigat marele premiu, de 15 mii euro, la Bursa Proiectelor Școlare Premium Porc 2017 și va avea un laborator de informata performant, ce va fi amenajat la inceputul anului viitor. Ceilalți caștigatori ai Bursei sunt echipele de la Școala Gimnaziala „Principele…

- Alexandrina Barbosa, fostul inter al celor de la Rulmentul Brasov si CSM Ramnicul Valcea, si Carmen Martin, extrema trecuta pe la CSM Bucuresti, au tinut sa le multumeasca fanilor romani pentru sprijinul acordat in partida terminata la egalitate, scor 25-25 cu Franta. ...

- Cupa Romaniei 2017 la volei feminin, sferturi de finala. CSM Targoviște a invins la Lugoj. Miercuri, celelalte trei meciuri. Rezultatele și programul Cupei Romaniei la volei feminin, conform voleiromania.ro. Sferturi de finala, manșa tur, 29 noiembrie 2017: CSM Lugoj – CSM Targoviște 0:3 (22:25, 21:25,…

- Corala “Fantasia” a Palatului copiilor Vaslui și-a caștigat prin concurs un loc intre primele zece coruri de copii din țara și va participa la finala naționala a concursului ”Eurovision Choir of the Year”, care va avea loc la București, in decembrie. Cele mai bune zece coruri din Romania vor concura…