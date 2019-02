Jukebox & Bella Santiago lanseaza “Ma intorc zi de zi”

Stiri pe aceeasi tema

- Bella Santiago, caștigatoarea X Factor 2018, lanseaza alaturi de Jukebox single-ul și videoclipul: “Ma intorc zi de zi”. Produsa in studiourile Famous Production, “Ma intorc zi de zi” este o piesa sensibila și emoționanta, despre dragostea care se intoarce, zi de zi, la fel de prezenta și puternica,…

- Dupa hituri precum „Emoții”, “Cine ești?” și “Stele”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, 3 Sud Est lanseaza ”Focul”, o poveste de dragoste sensibila spusa pe acorduri dulci de chitara. Muzica a fost compusa de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța, versurile au fost scrise de catre…

- Dupa hituri precum „Emoții”, „Cine ești?” și „Stele”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, 3 Sud Est lanseaza „Focul”, o poveste de dragoste sensibila spusa pe acorduri dulci de chitara. Muzica a fost compusa de catre hitmaker-ul Laurențiu Duța, versurile au fost scrise de catre…

- Castigatoarea "X Factor" este in culmea fericirii. Bella Sandiago nu si-a vazut fiica de doi ani, pentru ca aceasta traiește in Filipine impreuna cu mama artistei. In luna martie, bruneta și soțul ei vor merge sa o ia pe micuța in Romania. "O sa o aduc pe fata mea. O sa merg cu sotul in martie in Filipine…

- La finalul unei seri pline de emoție, Bella Santiago a devenit caștigatoarea „X Factor” 2018 și a marelui premiu in valoare de 100.000 de euro! Bella Santiago canta de la varsta de 15 ani și a susținut concerte in Filipine, Taiwan, dar și in Malaezia, unde l-a cunoscut pe actualul sau soț. Venita din…

- Caștigatorul X Factor in anul 2018 este Bella Santiago! Eleva Deliei a fost preferata publicului, care i-a oferit filipinezei victoria! Mulți o știu pe Bella Santiago prin prisma momentelor sale de excepție oferite pe scena de la X Factor, insa puțini sunt cei care ii cunosc adevarata poveste…

- In prag de Moș Nicolae, Cleopatra Stratan și Edward Sanda iși unesc fortele și lanseaza o piesa perfecta pentru sarbatorile de iarna. „Cozonac” este o melodie compusa de Edward Sanda și produsa in studiourile Famous Production. „Am plecat de o la o idee funny despre Craciun și așa am ajuns sa colaboram.…

- Lidia Buble lanseaza „Tu”, o piesa despre sentimentele puternice pe care un indragostit le are fața de jumatatea sa. Cu un videoclip desprins dintr-un film romance, in regia lui Iura Luncasu, frumoasa artista joaca rolul unei „girl nextdoor” foarte timide, care reușește sa treaca peste orice obstacol…