Juice WRLD lanseaza piesa „Robbery” Cu ocazia Valentine’s Day, Juice WRLD lanseaza piesa „Robbery”, despre o poveste intunecata de dragoste, demonstrandu-ne ca singurele bariere pe care ar trebui sa le trecem sunt acelea din capul nostru, iar ele nu au absolut nicio conexiune cu planul fizic. „Reprezinta cu adevarat o parte din sufletul meu. Fiecare parte a personalitatii mele, nu doar o parte… Fiecare zona a creierului meu, nu doar una singura. Este aidoma unei picturi de Picasso”, declara Juice. Puteti asculta / descarca de aici https://umusic.lnk.to/RobberyPR , apoi va astept cu impresii. Enjoy! Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

