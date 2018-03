Stiri pe aceeasi tema

- CS Navodari a incheiat cu 23 de medalii 17 de aur, cinci de argint si una de bronz Campionatul National de Freestyle Kickboxing, de la Bucuresti, o competitie la care au participat peste 500 de sportivi, de la 42 de cluburi. CS Navodari antrenor, Marcel Jipeanu a inscris in concurs 11 sportivi, cei…

- Participarea la Campionatul Național de aruncari lungi pentru juniori III, copii I, II și III a imbogațit palmaresul Clubului Sportiv Școlar Reșița cu inca doua medalii. „Vinovate” de aceste rezultate sunt doua dintre elevele antrenorului Cornel Moruț, care are mare incredere in sportivele…

- Coordonați de antrenorii Octavian Mazaran și Gheorghe Ardeleanu, reprezentanții școlii reșițene de marș și-au egalat recordul de anul trecut, cucerind duminica, 25 martie, la Alba Iulia, 15 medalii la Campionatul Național de marș pe timpul iernii, cate cinci de aur, argint și bronz. Dintre acestea,…

- Marele premiu al Salonului International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii "Pro Invent 2018" a revenit, vineri, USAMV Cluj-Napoca, pentru ”contributia remarcabila adusa inventicii romanesti”.

- Cei mai buni 150 de sportivi din țara sunt așteptați, duminica, la Alba Iulia, pentru a participa la Campionatul Național de Marș. Competitia este organizata pentru Seniori, Tineret, Juniori 1, 2, 3 și Copii, la masculin și feminin, de CS Unirea Alba Iulia, in parteneriat cu Federația Romana de Atletism.…

- Vasile Catea, presedintele FR de Box, a declarat vineri ca totul este in grafic la organizarea editiei 2018 a Campionatelor Europene de box pentru seniori si senioare Under 22 de la Targu Jiu si singurele probleme sunt legate de vremea nefavorabile care afecteaza transportul delegatiilor. …

- Judoka focșaneni vor participa, de astazi, 23 martie, pana duminica, 25 martie, la Campionatul Național individual de judo pentru seniori. Vor intra in concurs campionul național la 60 kg. din 2017, Laris Borș, cel care avea sa urce de inca cinci ori pe prima treapta a podiumului…

- Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat pentru a treia oara maratonul de la Cercul Polar ”6633 Arctic Ultra”, a ajuns acasa și a fost așteptat la aeroportul din Cluj Napoca, de sute de persoane care l-au aplaudat pentru performanța lui deosebita.

- Tibi Ușeriu, câștigatorul pentru a treia oara consecutiv imposibilul 6633 Arctic Ultra, a ajuns la Cluj-Napoca, azi-noapte, în jurul orei 00.45. Emoționat de zecile de susținatori adunați sa îl felicite, Tibi Ușeriu s-a oprit prima data sa o sarute…

- Un oraș din județul Cluj ia ”fața” reședinței Cluj-Napoca și câștiga locul 1 în competiția SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. ”Am câstigat!!! Turda a obținut locul 1 în competiția SUMP AWARDS,…

- Alexandru este legitimat la Clubul Universitatea CSM Cluj-Napoca si se afla într-un moment de plina ascensiune sportiva, tintind aur la mondialele de anul viitor, dar în acelasi timp vrea sa foloseasca experienta sa pe tatami pentru a promova sportul în rândul persoanelor…

- Primul judoka nevazator din Romania medaliat international, student de succes la UBB Primul judoka nevazator din tara noastra, Alexandru Bologa, care a obtinut in toamna anului 2016 medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, iar anul trecut aur la Campionatele Europene pentru nevazatori,…

- Primul judoka nevazator din tara noastra, Alexandru Bologa, care a obtinut in toamna anului 2016 medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro, iar anul trecut aur la Campionatele Europene pentru nevazatori, este in acelasi timp si student la Psihopedagogie Speciala, la Facultatea de…

- Bogdan Chitic Pe langa turneul fetelor de la CSȘ-CSM Ploiești, din Sala Sporturilor „Olimpia”, contand pentru faza semifinala a Campionatului Național „sub 18 ani”, la Blejoi și la Colegiul Tehnic „Elie Radu” au avut loc, la finalul saptamanii trecute, alte doua competiții de acest gen, de pe același…

- In perioada 9-11 martie, la Targu Secuiesc, s-au desfasurat Campionatele Nationale de Karate Shotokan - WSF, pentru copii, minicadeti, cadeti, juniori, tineret si seniori, probele Kata (individual + echipe), Kumite (individual + echipe) si Shobu Ippon. Clubul Sportiv Farul Constanta a avut parte de…

- Practicanți de karate de la cluburile craiovene au participat recent la Campionatul Național de Karate Shotokan WSF, la Targu Secuiesc, și s-au intors acasa cu un numar impresionant de medalii. Mai exact, sportivii din Banie au urcat pe podium de ...

- Romania, gazda pentru a doua oara consecutiv a Cupei Mondiale de Fitness. Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, l-a convins pe Rafael Santonja, șeful forumului suprem al acestei discipline sportive, sa organizeze pentru a doua oara consecutiv, in Romania, Cupa Mondiala…

- Sala Liceului Sportiv „Avram Iancu” din Zalau a gazduit turneul de calificare la Campionatul National de cadeti - lupte greco-romane, libere si feminine, atat la individual, cat si pe echipe. Tinerii luptatori constanteni au inceput anul asa cum l-au terminat pe precedentul, adica in forta. Dupa cantonamentele…

- Judoka de la CS Unirea Focșani, pregatiți de sensei Adrian Moldoveanu și sensei Mungurel Popa au impresionat și la Campinatul Național U 15 ale carui intreceri au avut loc la Rimnicu Vilcea la sfarșitul saptamanii trecute. Focșanenii au caștigat de doua ori titlul de campioni ai Romaniei…

- Peste 530 de sportivi de la cluburi din intreaga tara au participat, la Tg. Secuiesc, la Campionatul National de Karate WSF, intrecere rezervata copiilor, minicadetilor, cadetilor, juniorilor, categoriei Under 21 si seniorilor. Printre echipele care au inscris sportivi si sportive in concurs s au numarat…

- Sportivii nostri s-au pregatit alaturi de judoka de pe toate continentele, aflati la centrul maghiar, coordonat de fostul antrenor oradean Florian Velici. „A fost un stagiu foarte util pentru sportivii nostri, care se pregatesc in vederea Campionatului National de seniori. Acesta va avea…

- In perioada 2-4 martie. gruparea ieseana ACS Top Team a fost reprezentata la Campionatul National de Taekwon-do ITF pentru juniori si seniori. Antrenorul clubului, Alexandru Coroi (2 DAN) a deplasat la Baia Mare, 16 sportivi (11 copii, doi juniori si trei seniori), ei fiind insotiti si de un mic grup…

- Clubul Sportiv Ryukay Suceava a participat zilele trecute la editia a treia a Campionatul de Kumite SENTOKI organizat de Clubul Sportiv Toratoshi pe regulament full contact la Iași, in sala Scolii Gimnaziale "George Calinescu", unde au participat aproximativ 226 de sportivi de la 8 ...

- Timp de doua zile, pe 3 si 4 martie, Delia Ostafi, inotatoarea Clubului Sportiv Universitar din Suceava, a evoluat cu succes la un puternic concurs international RACE DAY International Swimfestival, ce s-a desfasurat in Germania, la Dortmund. Competitia a avut la start aproximativ 630 de sportivi, ...

- Sportivii de la CS “Sulsa” Vaslui au obținut 22 de medalii la Campionatul Național de taekwondo, dintre care șapte de aur, șase de argint și noua de bronz. CS “Sulsa” Vaslui a avut o comportare meritorie la Campionatul Național de taekwondo, de la Baia Mare. Clubul a deplasat 23 de sportivi, obținand…

- Adina-Elena Circiogel (LPS Brasov-CSM Bucuresti) a devenit vicecampioana a Romaniei, dupa ce a castigat medalia de argint in proba de 400 metri la Campionatul National de Atletism in Sala pentru Juniori 2, desfașurat in week-end, la Bucuresti. Brasoveanca a inregistrat timpul de 57.36,…

- S a desfasurat, la Buzau, o noua editie a Campionatului National de tenis de masa pentru seniori. Printre medaliati, ca de obicei, si constanteni, fie reprezentand cluburi locale, fie echipe din alte orase ale tarii.La individual masculin, Cristian Pletea LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta a cucerit…

- La Targu Jiu s-a desfașurat recent Campionatul Național de box, categoria U22. Competiția a constituit criteriu de selecție pentru Campionatul European U22, care va avea loc in perioada 24 martie – 2 aprilie tot in orașul gorjean. La Naționale, clubul ...

- Prima competiție interna de judo din 2018, Campionatul Național rezervat cadeților, s-a desfașurat weekendul trecut la Arad, iar sportivii olteni s-au descurcat bine, reușind sa urce pe podium de mai multe ori. Reprezentanții cluburilor craiovene au cucerit șase medalii, iar ...

- Week-end-ul recent incheiat, in sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” din Bucuresti, au avut loc intrecerile etapei finale a Campionatelor Nationale de juniori 1 si ale Campionatului National Master pentru veterani. In cadrul probei masculine de triplusalt, Razvan Grecu…

- DE VIITOR… In weekend, atletii Liceului cu Program Sportiv Vaslui au luptat pentru medalii la finalele Campionatului National de atletism in sala, ce s-au desfasurat in sala complexului sportiv “Lia Manoliu” din Bucuresti. La finalul competitiei, doi dintre acestia au reusit sa urce pe podium, castigand…

- La sfarsitul acestei saptamani, sportivul Rusu Dorin Andrei legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei, club structurat de Primaria Municipiului si Consiliul Local Vatra-Dornei, va participa la Campionatul Balcanic de Seniori Indoor. Competitia se va desfasura la Istanbul in Turcia. Sportivul pregatit de…

- Sofia gazduieste, sambata, Campionatul Balcanic de sala la atletism rezervat juniorilor 1, iar Constanta isi pune toate sperantele in Grecu si Manoliu Razvan Grecu CSS1 CS Farul; antrenor, Daniel Cojocaru si Ioana Manoliu LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul; antrenoare, Carmen Botea au inceput anul cu…

- Dupa aproximativ un an de la debutul intr-o competitie oficiala, echipa de fotbal-tenis, Simex Simle Silvaniei, a organizat prima editie a Cupei care-i poarta numele. Sase echipe s-au inscris la prima editie a evenimentului desfasurat sambata, in Sala “Silvania” din Simleu Silvaniei: Tengo Salonta,…

- Centrul Sportiv Apollo din Bucuresti a gazduit Campionatul National de semi kempo si full kempo, o intrecere la care au participat 750 de sportivi din intreaga tara.CS Navodari a participat cu 15 sportivi, pregatiti de Marcel Jipeanu, care au obtinut 14 medalii zece de aur, una de argint si trei de…

- In pasul Bucin (județul Harghita) s-a desfașurat recent Campionatul Național de orientare pe schiuri, la care au participat și reprezentanții clubului CS Universitatea Craiova. Elevii lui Emilian Minoiu au revenit acasa cu un total de 12 medalii, dintre care cinci ...

- Juniorul Adrian Garcea a caștigat Campionatul Național Universitar de Atletism de la Bacau la 1500 m și 3000 m, invingand detașat toți seniorii din Romania. Competiția a avut loc in perioada 27-28 ianuarie. Sportivul est...

- Presedintele FR Volei, Gheorghe Visan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca forul continental de profil (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea unei grupe a CE feminin din 2021. Competitia ar urma sa aiba loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, iar costurile de organizare s-ar ridica…

- Meciul de la Targu Mures, castigat de Penicilina dupa o "seceta" de noua etape a semanat mult cu un alt joc de pomina, pierdut de iesence la Cluj in tur cu 2-3. La fel ca si atunci, "chimistele" au castigat primul set, apoi le-au pierdut pe urmatoarele doua, au egalat si au trimis meciul in decisiv.…

- Titlul de cea mai buna sportiva a anului incepe de altfel sa devina o obisnuinta pentru judoka legitimata la CSM JC Liberty Oradea. Larisa Florian, din nou number one Judoka oradeana a fost desemnata cea mai buna sportiva a judetului Bihor in anul 2017. Traditionala Gala a Sportului…

- Sportivii legitimați la CS Politehnica Iași au obținut un total de 36 medalii, dintre care 19 de aur, 12 de argint și 5 de bronz, dupa cum urmeaza: Campionatul National de Atletism Masters – indoor, Bucuresti, 8-9.04.2017: Parju Mariana (categ. 45-49 ani) – 5 medalii de aur la 60m garduri, 200m, prajina,…

- Practicanții de karate de la clubul Washi Craiova au incheiat anul competițional in forța. Sportivii pregatiți de antrenorul Daniel Antici au participat recent la Cupa Campionilor Europeni la karate WUKF, eveniment gazduit de orașul Cluj-Napoca. La aceasta competiție, care a ...

