- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters, preluate de

- In drumul sau catre finala de la Indian Wells, Daria Kasatkina (Rusia, 19 WTA) a eliminat din competitie patru jucatoare care au in palmares titluri de Grand Slam. Ultimul test a fost reprezentat de Venus Williams (favorita numarul 8). Rusoaica nu s-a lasat intimidata de experienta americancei, a revenit…

- Refuzul Marii Britaniei de a coopera cu Rusia in cazul otravirii fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, reprezinta o incalcare grava a convenției cu privire la interzicerea armelor chimice, afirma ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

- Romania va participa cu 12 judoka, 7 la masculin si 5 la feminin, la turneul Grand Slam de la Ekaterinburg (Rusia), care are loc de sambata pana luni. La masculin vom fi reprezentati de Marcel Cercea, Alexandru Raicu (ambii la cat. 73 kg), Elemer Szocs (cat. 81 kg), Eduard Serban (cat.…

- Gareth Southgate, selectionerul Angliei, a declarat ca el si jucatorii sai isi doresc sa mearga la Cupa Mondiala de fotbal care va avea loc in aceasta vara, in ciuda contextului politic tensionat intre Marea Britanie si Rusia, gazda competitiei."Noi ne dorim sa participam la Cupa Mondiala,…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat , in carul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii , ca Londra suspenda toate relatiile bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplmati rusi vor fi expulzati.

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pâna nu primeste mostre din substanta chimica folosita în atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei în Marea Britanie, potrivit agentiei

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a anuntat ca politia si serviciile de securitate vor face investigatii ca urmare a unor afirmatii privind implicarea statului rus intr-un anumit numar de decese in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit unei scrisori publicate marti, relateaza agentia Reuters.…

- “Parada Europei” 2018: Liceele participante au aflat ce tari vor reprezenta in Eveniment / Dupa un an de pauza, “Parada Europei”, evenimentul in cadrul caruia fiecare liceu din judet reprezinta intr-un mod inedit si cat mai original cate o tara membra a Uniunii Europene, B.R.I.C.S.…

- Washingtonul este de acord cu evaluarea Londrei care indica faptul ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe un fost agent secret rus, a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Un fost agent dublu rus si fiica sa au fost otraviti cu un agent neuritixic de uz militar de tipul celor dezvoltate de Rusia, a declarat May in fata parlamentarilor, potrivit BBC.Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se afce vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova LIVE Setul 1 A inceput meciul. Pliskova servește prima Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Astfel, echipa de conducere a Chimcomplex va fi intregita cu Petru Ion Vaduva, Peter Bombeld si Stefan Bucataru. [caption id="attachment_295873" align="alignleft" width="200"] Petru Vaduva[/caption] Petru Ion Vaduva este absolvent de MBA la Yale Business School din Statele Unite si are experienta de…

- Concurs de matematica la Colegiul Tudor Vianu. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat cu Primaria București – Sector 1 și Societatea de Științe Matematice din Romania, organizeaza in perioada 21 -26 februarie 2018 a 10-a ediție a Concursului Internațional „Romanian Master of…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Oficialii britanici sustin ca armata Rusiei este implicata "in mod direct" intr-un atac cibernetic, folosind virusul NotPetya, care a afectat Ucraina, in iunie 2017, si care ulterior s-a extins in mai multe tari europene, informeaza site-ul postului BBC.

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Judoka romana Alexandra Pop (cat. 48 kg) a ocupat locul al doilea la Grand Prix-ul desfasurat in weekend la Tunis. Pop a trecut in in optimi de Kimberley Renicks (Marea Britanie), in sferturi a invins-o pe frantuzoaica Mallaurie Mercadier, in semifinale a castigat lupta cu japoneza Mei…

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Drona salvamar Little Ripper a salvat, in premiera pentru un astfel de aparat de zbor, doi adolescenti de la inec in Australia. Salvamarii testau drona in apropiere de Lennox Head, in New South Wales, cand au fost alertati ca sunt persoane in apa care au nevoie de ajutor. Fara sa stea pe ganduri au…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Petre Apostol Ieri, a avut loc tragerea la sorti a tabloului principal la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, programat sa inceapa in data de 15 ianuarie, la Melbourne. Pentru prima data in cariera, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan (25 ani, locul 107 WTA) a fost direct acceptata pe…

- Singuratatea este la fel de nociva pentru sanatate ca si fumatul a 15 tigari pe zi. Iar izolarea sociala afecteaza si tinerii, nu doar persoanele in varsta. Citeste si: Un fost consilier prezidential da ALARMA: 'Daca incepe RAZBOIUL cu Rusia, va incepe pe teritoriul nostru...' Studiul…

- Fregata HMS St Albans a monitorizat activitatea navei rusești "Amiral Gorshkov" in "domenii de interes național", a afirmat acesta. "Amiralul Gorshkov", este un nou tip de fregata cu rachete ghidate, și este in curs de testare, transmite presa rusa. Royal Navy susține, conform BBC,…

- Revelionul este sarbatoarea in care toata lumea isi doreste sa imbrace haine frumoase. Nu toti isi pot insa permite imbracaminte noua. Este si cazul unor tinere de la un orfelinat din orasul rus Ekaterinburg, care sunt invațate sa-si coase rochii dupa propriul gustul.