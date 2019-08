Stiri pe aceeasi tema

- Ucraineanca Daria Bilodid (18 ani) a devenit cea mai tanara dubla campioana mondiala la judo, dupa ce a reusit sa-si apere titlul la categoria 48 kg, duminica la Tokyo, cu un an inaintea Jocurilor Olimpice de vara care vor avea loc tot capitala Japoniei.

- Boxerul american Gervonta Davis si-a pastrat titlul de super-campion WBA la categoria super-pana dupa ce l-a invins rapid pe panamezul Ricardo Nunez, arbitrul punand capat in repriza a doua meciului de sambata, de la Baltimore, informeaza AFP.

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat, cu exact 365 de zile inaintea inceperii Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, ca isi doreste ca delegatia Romaniei sa castige peste zece medalii, se arata intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Eu imi doresc…

- Selectionata Spaniei si-a pastrat titlul de campioana a Europei la baschet feminin, invingand cu scorul de 86-66 reprezentativa Frantei, marea sa rivala, in finala EURO 2019, disputata duminica seara la Belgrad, informeaza AFP.

- Franta si-a pastrat titlul de campioana a lumii in concursul de triatlon stafeta mixta, care va fi figura anul viitor, in premiera, in programul Jocurilor Olimpice de vara, impunandu-se duminica in concursul desfasurat la Hamburg (Germania).

- Stadionul olimpic din Tokyo, principala arena a Jocurilor Olimpice 2020, este finalizat in proportie de 90%, cu aproape un an inainte de debutul olimpiadei de vara, relateaza DPA. Organizatorii au anunta ca stadionul de 1,3 miliarde dolari, creat dupa design-ul arhitectului japonez Kengo Kuma, ar urma…

- Uniunea Ciclista Internationala a aprobat calendarul World Tour pentru anul 2020 in care Turul Frantei a fost devansat cu o saptamana fata de data obisnuita din cauza Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in timp ce Turul Spaniei va incepe cu o zi

- Fabricantul de pneuri Bridgestone va instala sisteme speciale de amortizare seismica de ultima generatie la doua dintre arenele care vor gazdui intreceri in timpul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo din 2020, relateaza EFE.