Judo: Campionatul Mondial 2018 - Aur pentru iranianul Mollaei la categoria 81 kg

- Japonezul Naohisa Takato si-a pastrat titlul la categoria -60 kg, la Campionatele mondiale de judo de la Baku, invingandu-l joi in finala, prin waza-ari, pe rusul Robert Msvidobate. La 25 de ani, Takato, medaliat cu bronz la JO 2016 de la Rio de Janeiro, a obtinut al treilea titlu mondial,…

- Echipa de polo pe apa CSM Digi Oradea, vicecampioana Romaniei, i-a achizitionat pe internationalii japonezi Seiya Adachi si Yusuke Inaba, a anuntat, joi, clubul de pe Crisul Repede, pe site-ul sau oficial. Seiya Adachi are 23 ani si este component al primei reprezentative de mai multi ani, participand…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, i-a predat stafeta emirului Qatarului, Sheikh Tamim, in ziua finalei Cupei Mondiale. Turneul final din 2022 va fi gazduit de Qatar si va fi organizat in perioada 21 noiembrie – 18 decembrie, lucru anuntat oficial de presedintele FIFA, Gianni Infantino, potrivit…

- Echipa nationala feminina de handbal-tineret a Romaniei evolueaza in aceasta perioada la Campionatul Mondial din Ungaria, competitie in care a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Paraguay, Danemarca, Angola, Olanda si Japonia. In primul meci, cel cu Japonia, “tricolorele” s-au impus cu scorul de…

- O caracatita gigantica denumita Rabio, capturata pe tarmul din Obira, Japonia, in urma cu o luna a devenit o senzatie nationala dupa ce a ,,prezis'' victoriile Japoniei la Cupa Mondiala 2018.

- Echipa nationala de fotbal a Belgiei s a calificat cu emotii in sferturi la Campionatul Mondial din Rusia, trecand in aceasta seara cu 3 2 in optimi de Japonia, care a condus cu 2 0 in minutul 69 Belgienii au inscris golul victoriei, evitand astfel prelungirile, in minutele aditionale.Au marcat Vertonghen…

- Belgia vrea sa continue seria victoriilor la Mondialul din Rusia. La Rostov, "dracii roșii" sunt considerați mari favoriți in fața Japoniei. Asiaticii nu au trecut pana acum de optimi, Japonia cedand in ultimele 5 confruntari impotriva reprezentativelor europene.

- Joi se disputa ultimele patru meciuri din faza grupelor, in direct si in exclusivitate la TVR 1 si TVR 2. Daca in grupa G Anglia si Belgia sunt deja calificate, in grupa H Japonia, Senegal si Columbia lupta in ultima etapa pentru un loc in optimile de finala ale competitiei.