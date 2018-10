Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au demonstrat vineri in centrul Barcelonei, cu prilejul Sarbatorii Nationale a Spaniei, si si-au exprimat respingerea fata de liderii sustinatori ai independentei care au adus Catalonia, in urma cu un an, in pragul secesiunii, relateaza AFP. Purtand numeroase drapeluri…

- Marți, 9 octombrie, Gica Popescu a implinit 51 de ani, iar FC Barcelona nu a uitat de unul dintre cei mai importanți fotbaliști romani. Pe contul de Twitter al echipei blaugrana a fost publicat un filmuleț dedicat jucatorului care a purtat banderola de capitan pe Camp Nou, scrie Mediafax."Goal…

- Fostul premier francez Manuel Valls, care urma sa-si anunte marti candidatura la primaria Barcelonei, 'nu cunoaste acest oras', a afirmat in aceeasi zi, la Bruxelles, fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, relateaza AFP. 'Respect libertatea tuturor cetatenilor…

- Antrenorul Valverde e furios, ca toți catalanii blaugrana, dupa ce arbitrul Gil Manzano l-a eliminat pe Lenglet la 1-0 pentru Barcelona dupa un cot vazut de VAR. La acel cartonaș roșu, victima Pere Pons i-a cerut scuze lui Lenglet: "Primul fault a fost al meu". Traseul perfect al Barcelonei s-a blocat…

- Argentinianul Leo Messi, capitanul Barcelonei, le-a promis fanilor catalani ca va cuceri Liga. Ar fi a 5-a sa cupa "cu urechi mari". Pe 15 august, cand le-a vorbit fanilor Barcelonei la deschiderea noului sezon, la primul speech cu banderola pe braț, Messi le-a promis: "Vom face totul pentru a readuce…

- Starul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, le-a facut luni o vizita surpriza fostilor sai coechipieri de la FC Barcelona, in cantonamentul de la Sant Joan Despi, informeaza presa catalana. Potrivit cotidianului El Mundo Deportivo, Neymar a venit in Spania cu ocazia unui…

- Afirmatia lui Stoicikov vine in contextul in care presa locala anunta ca jucatorul Barcelonei nu doreste sa evolueze pentru Argentina in urmatoarele patru partide amicale si chiar ca viitorul acestuia la prima reprezentativa este incert. "Fara Lionel Messi, Argentina nu castiga un meci in…