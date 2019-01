Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Departamentului de Siguranta si Securitate al Consiliului UE s-au aflat intr-o vizita oficiala in Romania pentru a verifica stadiul pregatirilor pe componenta de securitate, in vederea preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care le-a…

- Corina Cretu nu a ramas fara replica dupa acuzatiile lui Darius Valcov. "Sunt destul de trista sa vad aceasta atitutinde complotista, am vazut si aseara ca e un complot mondial. Eu propun guvernantilor sa depuna proiecte si apoi sa acuze Comisia Europeana ca nu le implementeaza. Cat nu avem proiecte,…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila si unul dintrre apropiatii lui Liviu Drganea, a lansat o serie de acuzatii, duminica seara, la Antena 3: Dacian Ciolos este omul miliardarului George Soros, comisarul european Corina Cretu minte prin omisiune, Romania nu are autostrazi din cauza…

- Aceasta inițiativa, Green Network Romania, a fost organizata de Uniunea Femeilor din Bihor, prin vicepreședinta Departamentului de tineret, ing. Georgies Hajnalka Annamaria, impreuna cu președinta Ana Pop, președinta onorifica Miorița Sateanu și psihologul dr. Alin Crețu. Proiectul Green Network…

- Ilhan Omar si Rashida Tlaib au devenit primele doua femei de confesiune musulmana alese in Congresul american in urma alegerilor de la jumatate de mandat, relateaza Le Figaro.Citește și: Parlamentul European pregateste o rezolutie dura pe tema statului de drept din Romania (Document) Cele…

- Un instrument eficient pentru combaterea taierilor ilegale și incurajarea unui management forestier responsabil Site-ul www.lemncontrolat.ro cuprinde informațiile esențiale pentru ca operatorii1 din Romania sa evite plasarea pe piața interna a UE a lemnului provenit din exploatari ilegale, paduri…

- Cutremur in Romania! Raed Arafat explica de ce sistemul RO-ALERT nu a funcționat. Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs, duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Cutremurul s-a resimțit destul de puternic in mai multe zone, precum: București, Argeș, Valcea, Constanța. Raed…

- Exercitiul Seism 2018, desfasurat timp de cinci zile in Romania, a ajuns, ieri, la final, iar seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a facut un bilant al simularii de...