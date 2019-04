Stiri pe aceeasi tema

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a fost umplut pana la refuz ieri, cand a avut loc deschiderea festiva a evenimentului „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau”. S-a inregistrat un numar record de participanți, peste 1500 de elevi din toata țara și…

- ISTORICII VASLUIULUI… Cinci elevi din Vaslui, Husi si Barlad au luat locul I la faza pe judet a Olimpiadei Scolare de Istorie. Aceasta s-a desfasurat in weekend la Liceul “Emil Racovita” (LER) Vaslui. Au fost prezenti 91 elevi din clasa a VIII-a de la gimnaziu si de la liceu, clasele IX-XII. Faza nationala…

- Concursul internațional RoboTEC, organizat de voluntarii din Liga AC in colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatica și Calculatoare și companiile din sfera IT&C, ajuns la cea de-a V-a ediție, a incheiat inscrierile. Dupa o perioada de cateva saptamani in care studenți…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Educatiei nationale 1/2011. Legea care prevede ca in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale se pot infiinta clase…

- SUCCES… Sunt din Vaslui, sunt inteligenti si vor reprezenta judetul la faza nationala a Olimpiadei de Fizica. Este vorba despre 12 elevi de la liceele “Mihail Kogalniceanu”, “Emil Racovita”, “Cuza Voda” Husi si “Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad. Mare parte dintre ei sunt obisnuiti cu competitiile nationale,…

- Elevi de gimnaziu și liceu au participat vineri, 15 februarie, la OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA clasele VII-XII, etapa LOCALA. De menționat ca rezultatele obținute ar putea fi modificate in cazul in care se vor depune contestații. Mai jos, rezultatele obținute de elevi la Olimpiada, inainte de contestații,…

- Pasiunea pentru roboți este la cote maxime și la Chișinau. A inceput a cincea ediție a celui mai important concurs in domeniul tehnologiei: First Lego League Moldova 2019. In competiție participa 550 de elevi din toata țara.

- Agenția Locala Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940 Locuri de munca disponibile la data 14.02.2019: 140 Agenția Locala Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940 Locuri de munca disponibile la data 14.02.2019: 140 Denumire agent Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante SC…