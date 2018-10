Stiri pe aceeasi tema

- Intervalul orar de lucru, intre orele 08:30 – 16:30, va fi uniformizat in toate cele 22 de Centre de Relatii cu Clientii din judetele Arges, Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Teleorman si Mehedinti, incepand cu data de 1 octombrie 2018. Noul program va fi: Acest program de lucru vine in intampinarea nevoilor…

- Peste 13.000 de saci plini cu gunoi au fost adunați de voluntarii din județul Cluj, in cadrul campaniei „Let’s do it Romania!”. O prima estimare arata ca 338.038 de voluntari au colectat 467.453 de saci cu deșeuri in Romania. In topul județelor cu cei mai mulți voluntari se regasesc Maramureș (32.142…

- Inundatiile si alunecarile de teren sunt fenomene des intalnite in Romania si provoaca pagube an de an. Insa, desi exista o asigurare obligatorie care acopera pagubele produse locuintelor de aceste evenimente, romanii continua sa ramana indiferenti. Totusi, de cand a fost implementata aceasta asigurare,…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 18.000 de persoane in trimestrul II 20108, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 5,207 milioane persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 7.000 pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului…

- Categoria de pensionari platiți din bugetul de asigurari sociale de stat a crescut cu 7.000 de persoane in trimestrul II 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 4,680 milioane, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Numărul mediu de pensionari, atât cei…

- Teleorman, Vaslui, Gorj, Mehedinti si Botosani sunt judetele unde numarul companiilor straine nu trece de 200, iar capitalul total investit abia daca ajunge la 100 de milioane de euro, cam cat investitia intr-o firma de componente auto mai maricica.

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti. La polul opus, judetele…