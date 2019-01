Judetul Tulcea: Incendiu intr-o gospodarie din Somova. Proprietarul a fost ranit (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din localitatea Belinț a murit, miercuri dimineața, dupa ce casa i-a luat foc. Se pare ca batranul ar fi adormit cu o lumanare aprinsa, localitatea nefiind alimentata cu energie electrica inca de sambata. Incendiul a fost anunțat in jurul orei 5, la locul tragediei deplasandu-se…

- Explozie intr o locuinta din municipiul Piatra Neamt. Un barbat de 80 de ani a fost ranit dupa ce a manevrat gresit o butelie..Potrivit ISU NEamt, la eveniment s a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere din cadrul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt. Victima, un barbat, prezenta…

- Pompierii din cadrul ISU Bucuresti Ilfov intervin vineri dupa amiaza pe strada Vacantei din Capitala. Incendiul se manifesta la o casa si la anexele gospodaresti. Focul s a extins la o casa cu mansarda, situata langa gospodaria afectata.Din interior au fost scoase 2 buteliiLa fata locului sunt prezente…

- Alin Galeata purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, a avut loc un carambol cu trei autoturisme implicate, la Cumparatura, fara persoane incarcerate.Bilantul final al accidentului se compune din trei adulti si un minor au fost transportati la spital.Au intervenit…

- S-a dat alarma noaptea trecuta! In jurul orei 02:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș și ai Punctului de Lucru Baile Herculane au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Domașnea. Incendiul cauzat, se pare, de un scurtcircuit…

- Un sofer a fost ranit in noaptea de joi spre vineri dupa ce autoutilitara pe care o conducea a rupt un indicator rutier si a ajuns in camp.Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 00.40, un barbat, in varsta de 22 de ani, a condus o autoutilitara pe DN2A, in afara localitatii…

- In urma cu putin timp a izbucnit un incendiu intr o casa particulara, in Constanta , in zona Delfinului numarul 30, potrivit ISU.Pompierii si doua autospeciale se afla la fata locului.Din primele informatii, incendiul se manifesta in bucataria imobilului.UPDATE ISU Constanta Potrivit purtatorului de…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineața, la un vagon al unui tren incarcat cu carbuni, oprit in gara Gugești din județul Vrancea. Traficul feroviar nu este oprit. Potrivit ISU Vrancea, incendiul a fost anunțat la 8.20. Incendiul se manifesta fara flacara la un vagon incarcat cu carbuni, al unui tren…