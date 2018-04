Judetul Tulcea. Incendiu in apropierea localitatii Telita. Intervin salvatorii (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Imediat ce au vazut flacarile, locatarii blocului au sunat la 112. Pompierii au intervenit de urgenta cu doua autospeciale cu apa si spuma. Vecinii spun ca proprietara garsonierei are probleme psihice si ca s-a externat recent dintr-un spital de specialitate. Femeia care a pus focul este cautata…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr.Severin intervine pentru scoaterea unei victime surprinsa sub un mal de pamant la Combinatul de Celuloza și Hartie poarta nr. 2 din municipiu ISU MEHEDINTI La locul evenimentului au fost mobilizate 5 echipaje de pompieri, dintre care un echipaj de cautare…

- Detasamentul de pompieri Arad a intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a cuprins o autoutilitara pe o strada din municipiul Arad. Pompierii au actionat cu o autospeciala de stingere, un ofiter si patru subofiteri. La sosirea echipajului, tot compartimentul de marfa ardea violent,…

- Mobilizare totala pe traseele din tara. Carabinierii, politistii, salvatorii si pompierii vor patrula pe parcursul noptii pentru a interveni si a ajuta cetatenii aflati in situasii de risc si soferii blocati in nameti.

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la hornul unei case din municipiul Blaj. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Garda Blaj intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un horn, in municipiul Blaj”, potrivit…

- In ziua de 19 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Moșoaia, pentru…

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața, la acoperișul unei case de locuit din localitatea Vințu de Jos. Pompierii au intervenit pentru stingerea flacarilor. „Garda Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din localitatea Vințu de Jos, fara…

- Un incendiu violent a izbucnit la o locuinta si la anexele gospodaresti, in comuna Cerasu, judetul Prahova. Incendiu se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 mp.Pompierii ISU Prahova intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD.Un barbat in varsta de 84 de ani a fost gasit in podul gospodariei,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 39 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 5 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. De asemenea, un echipaj cu o autospeciala de la Detasamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in orașul Mioveni, Strada General…

- Pompierii intervin marti seara la Termocentrala Turceni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la dulapurile electrice din doua sali, a declarat purtatorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim.

- A fost forfota, sambata dimineata, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alba. Un incident grav, care a afectat sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI), a facut necesara prezenta celor de la ISU. Pompierii au fost chemati de urgenta pentru a domoli un incendiu ce cuprinsese un salon de la sectia…

- Un tragic eveniment a avut loc putin inainte de miezul noptii, la Ciocarlia de Jos, judetul Constanta.Acolo, din cauze necunoscute, o casa a luat foc, si o persoana a fost gasita carbonizata, si o alta este data disparuta banuindu se ca ar fi prinsa sub peretii imobilului, care partial s a prabusit.La…

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in localitatea Baiculești, sat Tutana, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case și o anexa gospodareasca. Echipajul SMURD a acordat…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, nu exista victime in urma incidentului.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si sase subofiteri.Sursa…

- O femeie a cazut intr-un puț, in Ciolpani, intr-o zona din apropierea manastirii din localitate. Pompierii au fost alertați și intervin la fața locului pentru a o salva. Incidentul a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Ciolpani, județul Ilfov. O femeie, in varsta de 62 de ani, a cazut intr-un…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri dupa-amiaza, in municipiu. Din primele date, o magazie dintr-o gospodarie din oras a fost cuprinsa de flacari. Pompierii intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD.

- Pompierii maramureșeni au lichidat 3 incendii in intervalul 10.02.-11.02.2018. Sambata, 10.02., pompierii baimareni au lichidat, impreuna cu pompierii voluntari din Recea, un incendiu izbucnit la podul unei locuințe. Focul a mistuit acoperișul casei in proporție de 80 % . De asemenea au mai fost distruse…

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva intervin la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul mainilor…

- Pompierii au intervenit in numar mare si au facut eforturi considerabile pentru a limita efectele unui incendiu izbucnit la Medgidia, vineri dimineata. Focul a cuprins initial o locuinta, dar apoi s-a extins rapid, din cauza vantului, flacarile ajungand sa cuprinda nu mai putin de 10 constructii aflate…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina marti seara la ora 23.34, la un incendiu izbucnit la o locuinta (constructie improvizata) situata pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (de la un mijloc de incalzit nesupravegheat sau…

- In urma cu putin timp, un incendiu a izbucnit intr un apartament din municipiul Constanta, strada Arcului, nr. 6. Potrivit ISU Dobrogea, doua autospeciale de la port si un echipaj SMURD se indreapta spre interventie. Conform apelului la 112, o persoana in varsta ar fi prinsa in interior.UPDATE: Din…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina, in cursul acestei dimineti, ora 09:50, in localitatea Nalbant, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autoturism.S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD, sapte subofiteri si un ofiter.Potrivit…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina luni dimineața la Bumbești Jiu, acolo unde o persoana s-a inecat in lacul de balastiera din zona Castrul Roman. Intervin la fața locului Detașamentul de pompieri Targu Jiu și Serviciul Județ...

- Un puternic incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Lazu.Potrivit primelor informatii, din cauze, inca necunoscute, mai multe cauciucuri au luat foc, intre Cumpana Agigea si Lazu.Pompierii intervin pentru localizare si lichidare. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Detasamentul de Pompieri Targoviste a intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Valea Post-ul Incendiu la Valea Voievozilor. Doi barbați au suferit arsuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Desfașurare de forțe ISU - 5 persoane au fost salvate dintr-un incendiu izbucnit la subsolul Teatrului de Opera și Balet Oleg Danovski - din fericire toate acestea au fost doar un scenariu bine pus la punct, fiind doar un exercițiu. Simularea de incendiu de la subsolul teatrului a avut…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, izolatia din jurul hornului este cuprinsa de flacari. Se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si 10 subofiteri.In urma…

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- Cinci persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea au necesitat transportarea la spital, in urma unui grav accident rutier care a avut loc sambata dupa-amiaza pe Calea Turzii, in apropierea localitatii Feleac din Cluj.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj-Napoca, doua…

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in municipiul Pitești, strada Independenței, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in dormitorul unui apartament. In interior se aflau doua persoane, un barbat și o femeie, aceasta din urma autoevacuandu-se.…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea unei persoane prinse intre doua piese a unui vapor la Santierul Naval Tulcea.Victima a decedat in urma accidentului. Reprezentantii ITM vor investiga modul in care s a produs accidentul. Evenimentul s a produs in jurul orei…

- Pompierii gorjeni se deplaseaza la incendii și la cazuri deosebite cu mașini vechi de peste 30 de ani. Multe dintre autospecialele din dotarea de Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj au sute de mii de kilometri la bord. Anul trecut salvatorii au lucrat la foc continuu. Au avut cele mai multe…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Visina. Potrivit ISU Delta Tulcea, se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri.Conform informatiilor, o portiune de acoperis a luat foc. Nu sunt victime.Sursa…

- Pompierii de la ISU Delta Tulcea au fost solicitati sa intervina la un incendiu care se manifesta la un depozit de furaje din localitatea Mihai Bravu. Pentru limitarea efectelor focului intervin militarii de la Statia de pompieri Babadag cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri.Deasemenea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, pe DN1, in zona comunei Unirea. Reprezentantii ISU Alba, Detasamentul Aiud, actioneaza cu o autospeciala de interventie. Revenim cu amanunte.

- O fata in varsta de 12 ani a fost calcata de un tramvai dupa ce a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, in zona Teatrului 39;Ioan Slavici 39; din Arad. Potrivit Agerpres, victima a fost transportata la spital cu fracturi la o mana si un picior si traumatisme craniene, dar in stare stabila,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autoturism in municipiul Tulcea.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD si 8 subofiteri. La fata locului se afla si un echipaj de politie si un echipaj de Jandarmi.Sursa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru salvarea unui adolescent, in varsta de 17 ani, care era blocat pe un versant in apropierea localitatii Greci, zona Cascade.Potrivit ISU…

- Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor unui accident rutier produs in Tulcea. Acidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Cataloi, spre Nalbant. La fața locului, Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor celor…

- Pompierii intervin, sâmbata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, în urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- În urma cu puțin timp, pompierii au fost alertați de un incendiu produs la un atelier de fabricat articole tehnice din cauciuc, pe strada Atelierelor, la numarul 22. Din primele informații, se pare ca focul nu pune probleme deosebite echipei de intervenție, inconvenientul principal fiind fumul…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un autovehicul in municipiul Tulcea. Se intervine cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 ofiter si 8 subofiteri.La fata locului este prezent si un echipaj de politie.Potrivit ISU Delta,…

- Pompierii sibieni au fost solicitați, miercuri dimineața, la doua intervenții, ambele in zona Pieței Cibin, in apropierea Centrului Vechi. Unul dintre incendii a fost anunțat pe strada Croitoril...