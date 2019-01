Județul din țară unde porumbul este recoltat în IANUARIE. Care este explicația Recolta nu mai trebuie transportata in hambare si in acest fel costurile sunt mai mici. In fiecare dimineata, pe campurile din Cistei, judetul Alba, apar combinele. Multi fermieri nu au cules porumbul in toamna si au economisit banii pentru uscatul si depozitatul recoltei. Iar pariul a fost unul castigator. “E foarte uscat, natural, e cea mai buna metoda, fata de uscator. Il mananca animalele de 10 ori mai bine, e ca aurul, galben si uscat natural”, a declarat un fermier. Beneficiile recoltarii in ianuarie sunt multe, spun fermierii. mai multe, pe ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

