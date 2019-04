Judeţul cotizeză la 12 structuri asociative La ultima sedinta ordinara, consilierii judeteni au aprobat cuantumul cotizatiilor ce se platesc de catre Consiliul Judetean Maramures in anul 2019 pentru diferite structuri asociative, in cadrul carora judetul are calitatea de membru. De asemenea, bani au primit si diferite structuri asociative profesionale in cadrul carora persoane numite din cadrul Consiliului Judetean au calitatea de membri reprezentand interesele Judetului Maramures. Alesii locali au avut in vizor un numar de 12 asociatii si structuri asociative, cea mai mare suma urmand a se duce catre Asociatia de Dezvoltare Regionala Nord… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

La sedinta ordinara din 27 martie, consilierii judeteni au aprobat cuantumul cotizatiilor ce se platesc de catre Consiliul Judetean Maramures in anul 2019 pentru diferite structuri asociative in care judetul are calitatea de membru si pentru diferite structuri asociative profesionale in cadrul carora…

