Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- Tragedie pe o șosea din vestul țarii. Un sofer in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a produs un accident rutier, pe Drumul National 66 Simeria Veche – Hateg, in județul Hunedoara. „Soferul autoturismului, din Calan, care se deplasa dinspre Calan spre Simeria, a depasit regulamentar doua autoturisme,…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din satul Valea Perilor, judetul Gorj, imobilizata la pat, a murit, duminica, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Primele verificari au aratat ca batrana ar fi adormit cu tigara aprinsa, transmite Mediafax.Pompierii din Motru au fost solicitati sa intervina,…

- Un accident mortal a avut loc in pe DN7, in judetul Valcea, dupa ce un TIR condus de un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit frontal o masina de teren. Soferul autoturismului a murit, alte doua persoane au fost ranite. O persoana a decedat dupa impactul frontal intre o masina de teren…

- Soferul unui microbuz a murit luni seara dupa impactul cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe raza localitatii timisene Remetea Mare iar o femeie din microbuz a fost transportata la spital, conform Agerpres.roIn accident au fost implicate trei persoane, cei doi soferi si o femeie din microbuz. La locul…

- Duminica dimineata, in jurul orei 09:00, pe DN2, pe raza comunei Patrauti a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altei persoane.Potrivit informatiilor, in accident au fost implicate 3 vehicule care circulau toate pe directia Radauti Suceava .Din primele verificari efectuate…

- Un barbat de 76 de ani, din Craiova, județul Dolj, a murit dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de un tren de calatori, in comuna Ganeasa, din județul Olt, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU). "Pompierii Detasamentului Slatina actioneaza in comuna Ganeasa, sat…

- Un accident teribil, cu urmari tragice, s-a produs marti, in judetul Hunedoara. Potrivit Centrului INFOTRAFIC... The post Accident teribil in judetul Hunedoara. O femeie a murit dupa ce un autotren a intrat in masina in care se afla appeared first on Renasterea banateana .