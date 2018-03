Judetul Constanta. Sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate de Camera de Conturi la nivelul administratiei locale din Istria (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna UATC Adamclisi a avut loc in perioada 1.08.2017 31.08.2017. Mai jos va prezentam cateva informatii desprinse din sinteza raportului de audit, privind indicatorii bugetari ai entitatii verificate.…

- In perioada 4.09.2017 28.09.2017, Camera de Conturi Constanta a desfasurat o actiune de audit la Unitatea Administrativ Teritoriala Navodari, actiune care a vizat controlul respectarii prevederilor legale privind formarea, evidentierea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetelor locale. Potrivit sintezei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Camera de Conturi Constanta a desfasurat, in perioada 11.09.2017 18.10.2017, o actiune de audit la nivelul administratiei locale a comunei Tuzla. Va prezentam principalele abateri constatate de inspectorii constanteni, cuprinse in sinteza rezultatelor actiunii de audit pentru anul 2016 desfasurate la…

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate in comuna Lumina din judetul Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UAT Lumina pentru anul 2016 s a derulat in perioada 9.10.2017 17.11.2017. Care au fost principalele constatari…

- La Mangalia, in perioada 2 10 octombrie 2017 s a desfasurat actiunea de documentare cu privire la constatarile si concluziile rezultate din controalele de specialitate efectuate de unele institutii cu atributii de control in legatura cu activitatea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public…

- În cadrul aciunilor de controlaudit desfurate de Camera de Conturi Brila în anul 2017 la entitile de la nivelul administraiei publice locale sa urmrit modul de respectare a reglementrilor legale cu caracter economic financiar fiscal i contabil în vederea identificrii eventualelor abat...

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Adica se majoreaza! Proiect: Potrivit Codului fiscal,impozitele si taxele locale se indexeaza cu 1,3% Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Carmen Danila, supervizoarea angajata la BCR si acuzata ca, in urma cu sapte ani, a delapidat 150.000 de euro, dupa care a dat foc Camerei de Tezaur a bancii din Ploiesti pentru a-si sterge urmele, a fost condamnata la cinci ani de inchisoare cu executare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu Camera de Comerț Industrie și Agricultura Mehedinți, Camera de Comerț și Industrie Gorj și Asociația de Dezvoltare “EQ”, a organizat, in data de 22 februarie 2018, incepand cu ora 10.00, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Consiliul Judetean Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale municipalitatii a fost efectuat in perioada 22.05.2017 28.07.2017.…

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de control desfasurate la SC Confort Urban SRL Constanta in perioada 2.05.2017 27.06.2017. Actiunea de audit efectuata a avut ca tema "Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT…

- Abateri de aproape 30.000.000 de lei identificate de Camera de Conturi in anul 2017 in Economie / Pentru anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat, la nivelul unitatilor administrative-teritoriale din judet, 43 de acțiuni de control/audit, dintre care 34 misiuni de audit financiar,…

- Camera de Conturi Constanta a publicat sinteza rezultatelor actiunii de audit al performantei desfasurate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta. Actiunea de audit a fost efectuata la unitatea sanitara in perioada 6.06.2017 28.07.2017 si a avut ca tema "Eficienta…

- Curtea de Conturi a Romaniei, prin Camera de Conturi Constanta, a publicat raportul sinteza rezultatelor actiunii de audit desfasurate la Primaria Constanta. Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale municipalitatii a fost efectuat in perioada 2.05.2017 30.06.2017. Iata rezultatele…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Inspectorii instituției de control au verificat funcționarea societații in perioada 2012-2016, ocazie cu care au sesizat mai multe abateri de la lege. SC Parcuri Verzi SRL Huși are termen pana pe 15 iunie sa remedieze problemele constatate. In ședința ordinara pe luna ianuarie a Consiliului Local (CL)…

- CCR a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, formulata de presedintele Klaus Iohannis, care instituie o noua procedura referitoare la validarea mandatelor de consilier local.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. “Am admis sesizarea considerand ca prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta”,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Dezvoltarea infrastructurii, rețelelor de apa, canalizare sau curent electric, ultima grija a administrației locale din Alba Iulia” Este de notorietate faptul ca in toate cartierele albaiuliene, fara utilitați,cetațenii sunt cei care ajung sa realizeze rețelele de apa, curent, canalizare și gaz. Incepand…

- ”Printr-o OUG din luna august, Guvernul a stabilit ca toata lumea trebuie sa-și plateasca contribuțiile la nivelul salariului minim pe economie chiar daca lucreaza part-time. Imediat dupa aplicarea OUG, am observat ca 153.000 de contracte de munca au trecut de la part-time la norma intreaga. Acei…

- N. D. Recent, Pro Business a organizat in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, conferința cu tema „Clusterul Bio Concept Valea Prahovei și rolul acestuia in dezvoltarea agriculturii ecologice. Aportul noilor tehnologii in agricultura…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova isi exprima ingrijorarea in legatura cu situatia creata la nivelul administratiei publice locale si cere Parlamentului European si Consiliului Europei sa delege neintarziat un grup de monitorizare pentru a evalua starea democratiei la nivel local.

- Proiectul de buget pentru municipiul Lugoj, pe anul 2018, a fost definitivat și poate fi consultat de orice cetațean la avizierul primariei sau pe pagina de web a administrației locale, la adresa: www.primarialugoj.ro. In realizarea bugetului s-au luat in considerare cateva schimbari care au loc in…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei. Camera...

- Luni, 22 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca Arges organizeaza, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, in sala ,,Arges”, incepand cu orele 11,00, o sesiune de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Argeș privind: ・ modificarea salariului brut in contextul…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a României (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului arata ca…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii:Domnului…

- In noaptea de 3 ianuarie catre 4 ianuarie, in cadrul Complexului "La Trei Lacuri" a fost finalizata operatiunea de repopulare a lacurilor cu peste de catre administratia locala (reprezentata de primarul Dorin Nicolae Lojigan, viceprimarul Sabin Ghemes si administratorul complexului Marian Lechintan)…

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- La finalul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, desfașurata astazi, 20 decembrie 2017, Primarul municipiului, Dorin Lojigan, a mulțumit consilierilor pentru ca au ales sa se implice

- Taxele și impozitele locale nu se vor majora la nivelul municipiului Targoviște in 2018. Consiliul Local a aprobat menținerea acestora Post-ul TARGOVIȘTE: Impozitele și taxele locale raman și in 2018 la nivelul lui 2017 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura – centrul local Iași a contestat in instanța o decizie a Curții de Conturi care a solicitat reverificarea tuturor dosarelor de plata a subvențiilor Șefii APIA Iași au spus ca ar avea asftfel prea mult de munca, dar nu au reușit sa-i induplece pe judecatori…

- Golania a fost descoperita de Curtea de Conturi BCR refuza sa plateasca primariei redevența pentru terenul din Podu Roș, cel pe care este construit sediul din Iași al bancii Deși a trecut mai bine de doi ani de cand Camera de Conturi a descoperit aceasta ilegalitate, municipalitatea nu a reușit inca…

- Capacitatea administrativa a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor va continua sa scada din cauza reducerii resurselor financiare in varianta prezentata in proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018 de guvernul pesedisto-aldist. Actualul guvern ...

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus miercurea trecuta la Parlament, impreuna cu Tudor Ciuhodaru (PSD) si Marian Cucsa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat, in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului…

- Camera de Comerț din Timiș in parteneriat cu reprezentantii Camerei de Comerț Britanico-Romane si Moore Stephens KSC, au organizat un seminar de prezentare spre aprofundare a Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Regulamentul va intra in viagoare incepand cu data de 28 mai 2018.…

- ”Ati vazut ieri ca a existat la plen o dubla votare a amendamentelor. Prin propunerea pe care am facut-o, atunci cand amendamentele admise sunt acceptate, amendamentele respinse clar nu mai au numarul de voturi, deci nu mai are rost sa mai votam (...) Aceasta pleaca de la o ratiune foarte simpla:…

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca pozitia pe care a exprimat-o împreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari pe români. „Am avut o atitudine publica care, în principal,…