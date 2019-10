Judetul Constanta: Politistii rutieri au intocmit dosare penale. Ce nereguli au depistat La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 11.45, politisti din cadrul Postului de Politie Oltina au depistat un barbat de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Portului din localitatea Oltina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In urma verificarilor, politistii au descoperit in interiorul vehiculului un cantar si o lada cu peste din specia crap, pentru care acesta nu a putut prezenta documentele legale de detinere si transport. La data de 14 o ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 08.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat de 67 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- La data de 3 octombrie a.c., in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Politiei orasului Negru Voda au depistat un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DC 14, in satul Darabani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare…

- Ieri, politistii rutieri au intocmit dosare penale unei persoane care nu poseda permis de conducere si unei persoane care se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel, la data de 1 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un tanar de 18…

- La data de 28 septembrie a.c., in jurul orei 18.15, un politist din cadrul Sectiei 4 impreuna cu un jandarm din cadrul Gruparii Mobile Tomis Constanta, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, au identificat un barbat de 28 de ani, din satul Lazu, in timp ce conducea un moped fara placute…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauti sau fara permis de conducere. Astfel, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au identificat un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe strada Nicolae Filimon…

- In datele de 18 si 19 august 2019, politistii rutieri din Constanta au intocmit cinci dosare penale pentru alcool si lipsa detinerii de permis auto. Toate cele cinci persoane sunt barbati, avand varste cuprinse intre 19 si 49 de ani. La data de 18 august, in jurul orei 08.20, politisti din cadrul Sectiei…

- Politia rutiera din Constanta a depistat ieri si azi nereguli in trafic. In data de 15 august, in jurul orei 18.20, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un barbat, de 20 de ani, din localitatea Valea Dacilor, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului…

- La data de 14 august a.c., in jurul orei 19.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 52 de ani, din localitatea Murfatlar, judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, in aceeasi localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis…