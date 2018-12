Judetul Constanta. Nenorocire in noaptea de Craciun. Au fost chemati pompierii. Trebuie clarificat daca a fost o mana criminala

Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocire mare, in Ajun de Craciun, la Biserica "Maica Precista", din Pitesti. Un preot a fost gasit mort in altar, in aceasta dimineata. Din pacate, pentru parinte nu s-a mai putut face nimic...

- In folclorul romanesc Colindatul de Craciun este cel mai important ciclu sarbatoresc popular traditional, cel mai bogat si colorat prilej de manifestari folclorice. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Nasterea Domnului, de a-L intampina cu urari, daruri, petreceri, cantece si jocuri…

- Unul dintre mijlocasii importanti ai fotbalului romanesc pana in urma cu cativa ani, Dacian Varga (34 de ani) se afla in mijlocul unui scandal imens, fiind acuzat de fosta sa iubita, Larisa Judele, ca ar fi batut-o la Targul de Craciun organizat in Piata Constitutiei.

- Aproximativ 20 de persoane s au autoevacuat vineri seara din pensiunea in care erau cazate la Predeal, dupa ce la acoperisul imobilului s a declansat un incendiu, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, citat de Agerpres.ro 39; 39;Incendiul se manifesta la acoperis pe o suprafata…

- Pompierii au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin. Acesta este al doilea incendiu la aceeași gospodarie, in decurs de doua luni. In plus pompierii spun ca focul ar fi fost pus intenționat. ”Azi noapte, in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Ovidiu. Potrivit ISU Dobrogea se vor asigura masurile PSI la o conducta de gaz fisurata in urma unor lucari pe strada Primaverii din Ovidiu,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Hotelul Miraj din Eforie Nord. Potrivit ISU Dobrogea, incendiul a izbucnit in sauna hotelului .La fata locului intervin 11…

- Potrivit ISU Dobrogea, in urma cu putin timp, au intervenit in lichidarea unui incendiu din judetul Constanta, intre Movilita si Biruinta.Echipajele de pompierii sunt prezente pentru lichidarea incendiului. ...