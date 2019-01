Judetul Constanta: Barbat, disparut de la domiciliu. Politistii sunt in cautarea sa

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut, vineri, un barbat care fusese dat disparut dupa si a omorat mama in bataie, in urma cu cateva zile, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Braila citate de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, Marian Basa, in varsta de 42 de ani, fusese dat disparut,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui MARIA ANDREEA IONESCU, in varsta de 15 ani, din municipiul Medgidia. Astfel, potrivit IPJ Constanta, la data de 15 ianuarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1,60 m, greutate…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Invetigații Criminale și Poliției municipiului Dragașani, efectueaza investigații, cu privire la dispariția unui barbat de 45 de ani, din municipiul Dragașani. La data de 10 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de un barbat din municipiul ...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui IONUT OPROIU, in varsta de 28 de ani, din orasul Murfatlar, judetul Constanta.La data de 6 august a.c., acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime1, 70m, constitutie atletica, par saten deschis,ochi…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui barbat, DINU BADEA, in varsta de 64 de ani, din localitatea Topalu, judetul Constanta. La data de 29 octombrie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1,72 cm, greutate 70 de kilograme, constitutie…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui tanar, AURELIAN IORDACHE, in varsta de 18 ani, din satul Miorita, comuna Ciobanu, judetul Constanta. La data de 20 iulie a.c., aceasta a plecat de pe raza localitatii Nicolae Balcescu, unde lucra ca cioban, fara a reveni pana in prezent, Semnalmente:…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia unui minor, IASAR TANER, in varsta de 12 ani, din localitatea Dobromir, judetul Constanta. La data de 20 octombrie a.c., aceasta a plecat de pe raza municipiului Medgidia, unde locuieste fara forme legale, fara a reveni pana in prezent, Semnalmente:…