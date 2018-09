Judetul Constanta. Alerta. Unde intervin, si pentru ce, pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni intervin sambata dupa amiaza pe strada 1907 din Cernavoda pentru a lichida un incendiu de deseuri medicale.Totodata, salvatorii intervin pe strada Podgorilor din Medgidia pentru a stinge flacarile ce au cuprins un garaj auto.Pompierii intervin si pe strada Ozanei din Harsova pentru…

- Alerta pe Aeroportul "Henri Coanda" Otopeni, marti, dupa ce un incendiu a izbucnit la un terminal. O pasarela mobila a fost cuprinsa de flacari, pompierii intervenind de urgența.

- Pompierii de la ISU Dobrogea au fost anuntati, in urma cu cateva minute ca, din cauze necunoscute, un mic depozit de furaje a luat foc, la Viisoara, judetul Constanta.La locul evenimentului a fost trimisa o autospeciala de stins incendiu cu apa si spuma dar si un echipaj SMURD pentru a acorda ajutor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Ovidiu. Din primele informatii mai multe cabluri electrice au fost cuprinse de flacari, iar focul ameninta…

- In urma cu cateva minute pompierii de la ISU Dobrogea au fost anuntati de producerea unui incendiu in Satu Nou, comuna Mircea Voda, judetul Constanta.Potrivit apelantului este vorba despre o casa, din localitate, situata pe strada Bisericii care din motive, deocamdata necunoscute, a fost cuprinsa de…

- Un incendiu a cuprins, in aceasta dimineata, un autoturism Dacia, care circula pe sensul de mers catre Gara CFR Constanta, in fata la Kaufland, pe bulevardul 1 Decembrie 1918.Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit cu operativitate insa in ciuda eforturilor acestora masina a ars in totalitate.Potrivit…

- Incendiu de proporții la Scutelnici, acolo unde flacarile au cuprins un lan de grau. Autoritațile locale intervin, la aceasta ora, impreuna cu localnicii, pentru stingerea flacarilor care amenința sa ii lasa fara grane. In sprijinul lor au venit pompierii care s-au deplasat cu o autospeciala de la…

- Pompierii ISU intervin in aceste momente in localitatea Silistea, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, incendiu se manifesta la un lan de grau. Incendiua fost localizat si urmeaza sa fie lichidat. ...