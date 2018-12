Judetul Constanta. Alerta. Incendiu langa biserica. Ce arde

Stiri pe aceeasi tema

- Craciun — numele dat in popor marii sar­batori a Nasterii Domnului (25 decembrie), sarba­toare crestina, care, pana in sec, IV, era serbata in Rasarit impreuna cu Botezul Domnului, la 6 ianuarie. Despre originea cuvantului Craciun parerile sunt impartite. Cei mai multi admit cuvantul calatio-calationem. de…

- Cristiano Ronaldo, starul portughez de la Juventus Torino, a declarat, surprinzator, intr-un interviu acordat ziarului italian Gazzetta dello Sport ca nu intenționeaza sa se casatoreasca in viitorul apropiat. „Paparazzi m-au vazut la biserica și imediat au crezut ca se pregatește o nunta. Nu, nu ma…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,6 s a produs miercuri in largul coastei de est a Noii Caledonii, in Pacificul de Sud, potrivit EMSC.Seismul s a produs la ora 04.18 GMT.Cutremurul s a produs la 30 km adancime, avand epicentrul la circa 155 km est sud est de insulele Loialitatii din largul coastei…

- Preotul din județul Constanța care și-a dat foc, duminica, in fața Catedralei Mantuirii Neamului, in timpul slujbei de sfințire, declara ca mesajul sau a fost ferm: "Am spus ca sunt impotriva corupției din Biserica și a abuzurilor pe care unii ierarhi le fac".Fostul preot din Cernavoda, ...

- Totul s-a petrecut in Buftea. Potrivit Romania TV, un irakian si-a ucis sotia si fiica. Vecinii au sunat la 112, iar cand poliția a ajuns, barbatul a devenit violent si a atacat un politist. Oamenii legii au folosit armamentul din dotare și l-au impușcat pe individ in piept. Medicii nu au…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, a raspuns solicitarii unui post de televiziune care a cerut informații despre identificarea grefierei care ar fi greșit in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar pentru funcția de procuror general al Romaniei, potrivit Alba 24.”Nu exista…

- Un barbat a fost gasit decedat in localitatea Lumina. Potrivit SAJ Constanta, barbatul era spanzurat.Politistii fac cercetari pentru a stabili cauzele pentru care barbatul a recurs la un asemenea gest.Barbatul avea aproximativ 50 de ani. ...

- Un accident a avut loc in aceasta dupa amiaza intre localitatile Oituz si Lumina. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, din primele informatii un tractor s a rasturnat. Cadrele medicale de la Ambulanta au fost solicitate sa intervina. ...