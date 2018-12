Judetul Constanta: Accident rutier intre Galbiori si Crucea. Un autoturism s-a rastunat si a ajuns in camp (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de zece ani din Galati a ajuns la Spitalul de Pediatrie din localitate dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe fondul neacordarii de prioritate, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate,…

- O ambulanta SAJ a fost implicata marti dupa amiaza intr un accident rutier produs pe bulevardul 1 Mai, in zona Garii Constanta. De asemenea, o masina a fost avariata in urma coliziunii.O alta ambulanta SAJ a ajuns la fata locului.Revenim. ...

- Astazi, in jurul orei 19:45, un barbat, in varsta de 69 de ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,80 mg l alcool pur in aerul expirat, a condus un autoturism pe DN 39, banda 1, pe raza localitatii Tuzla, dinspre Mangalia catre Constanta unde, pe fondul neatentiei in conducere, a intrat in coliziune…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, imediat dupa miezul noptii, in Constanta, cartierul Palaz.Potrivit informatiilor noastre un sofer care conducea un autoturism BMW, cu numere straine, a intrat prin gardul de beton al unui imobil situat pe strada Viilor.Dupa accident acesta a fugit de la locul…

- Accident rutier grav pe A1 Bucuresti Pitesti. Un autotren si un autoturism au fost implicate in eveniment. Banda nr. 1 este restrictionata, sensul catre Pitesti, pe raza localitatii Corbii Mari.In urma evenimentului o persoana a fost ranita grav. Valorile de trafic sunt crescute iar in zona acccidentului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe podul de la Navodari. Din primele informatii in accident au fost implicate o caruta si un autoturism inmatriculat in judetul Constanta. In urma impactului caruta a fost serios avariata. O persoana a fost ranita, iar la fata locului au intervenit…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in localitatea Valu lui Traian. Din primele informatii, trei persoane sunt ranite, intre care una este incarcerata.Un autoturism Skoda Octavia, inmatriculat in judetul Tulcea, si o masina de teren marca Hyunday sunt implicate.La fata locului…

- In aceasta dimineața, s-a produs un accident rutier pe DJ 687, in localitatea Cristur, conform informarii ISU Hunedoara. „Accident rutier pe DJ 687, in localitatea Cristur, in care au fost implicate un autobuz si un autoturism. Primele date arata ca o persoana din autoturism este inconștienta…