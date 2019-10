Judetul Constanta. Accident rutier grav. Sunt implicate un autoturism si o caruta. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN3 Bucuresti ndash; Branesti, la kilometrul 9 700 de metri, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara.In urma impactului, o persoana a fost ranita usor.Circulatia…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta dimineata, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, in jurul orei 05.00.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, la intrare in comuna Mihail Kogalniceanu,…

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineata, putin inainte de ora 07.00, intre localitatile Ciocarlia si Cobadin.Potrivit apelantului care a sunat la ISU Dobrogea Constanta o masina a lovit un pieton.Victima este constienta conform primelor informatii. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu putin timp, a avut loc un accident rutier, pe bulevardul 1 Decembrie1918 din Constanta.Din primele informatii, un pieton a fost lovit de un autoturism.La fata locului, a intervenit un echipaj ISU Constanta.Revenim cu detalii.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in Techirghiol, pe strada Rascoala din 1907.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un eveniment rutier produs intre un autoturism…

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua autoutilitare si care s-a soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, miercuri, 14 august, la Turturesti. “Accident rutier in Turturești, in care au fost implicate un autoturism și doua autoutilitare. O persoana, un barbat…

- In aceasta seara, pe drumul național DN66, la Ohaba de sub Piatra, s-a produs un accident, soldat cu ranirea unui barbat. ”O femeie de 61 ani, care conducea un autoturism, pe direcția Petroșani – Hațeg, a lovit o caruța. In urma accidentului a rezultat ranirea unui barbat de 60 ani care…

- Un grav accident de circulatie a fost anuntat, prin telefonul de urgenta 112, ca a avut loc, pe bulevardul Mamaia, din municipiul Constanta, in urma cu cateva minute.Martorii spun ca accidentul a avut loc in fata Restaurantului La Scoica.Potrivit dispeceratului ISU Dobrogea Constanta, in evenimentul…