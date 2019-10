Judetul Constanta. Accident rutier grav. O masina cu numere de Iasi s-a rasturnat pe camp. Patru victime printre care doi minori

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, pe fondul neatentiei, in urma caruia atat acesta, cat si un adolescent de 18 ani au fost raniti.

- Un grav accident rutier a fost inregistrat, in urma cu cateva minute, la iesire din Constanta, catre Cumpana.Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier a avut loc in dreptul Reprezentatei Skoda.Aceleasi surse mai spun ca a fost implicat un autoturism care din motive necunoscute…

- Un accident rutier mai putin obisnuit a avut loc, in aceasta noapte in Constanta, la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Ion Lahovary.In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme: o Skoda Fabia, cu numere de Ialomita si un Mercedes Clasa G, cu numere de Bucuresti.In urma coliziunii doua…

- Doi copii si doi adulti au fost raniti marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN14, in afara localitatii Copsa Mica, unde soferul unei masini s-a rasturnat in afara soselei, a anuntat Politia, potrivit Agerpres. "Pe DN 14, km. 46+800, in afara localitatii Copsa Mica, pe fondul neatentiei…

- Evenimentul s-a petrecut miercuri, puțin dupa pranz, in zona localitații Vanatorii Mici, acolo unde un camion s-a rasturnat in afara parții carosabile. Pompierii Detașamentului Bolintin Deal au ajuns rapid la fața locului și au constatat ca cei doi barbați ce se aflau in camion nu aveau nevoie de descarcerare.…

- O masina de politie din Bucuresti, care se deplasa la o interventie, a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier la intersectia dintre Soseaua Stefan cel Mare cu strada Tunari. In urma impactului cu o alta masini, autospeciala de politie s-a rasturnat.

- Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, a fost preluat cu un elicopter SMURD, iar o fetita de patru ani a fost preluata de o ambulanta si transportata impreuna cu...

