Judetul Constanta. Accident rutier grav. Masina s-a rasucit in sosea. Bucati din autoturism imprastiate peste tot

- Traficul este oprit pe DN 1 la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș, din cauza unui accident rutier, fara victime. Șoferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un parapet. La autoturism a izbucnit un incendiu, iar pompierii intervin pentru stingere. Traficul rutier este deviat prin Oarda. Revenim…

- Un accident rutier grav s a produs in aceasta dupa amiaza, intre localitatile Saraiu si Harsova. Potrivit primelor informatii, un autoturism s a rasturnat.Cinci persoane au fost ranite in urma evenimentului, una dintre ele ramanand incarcerata.Revenim. ...

- Sapte persoane au fost grav ranite, trei dintre ele fiind incarcerate, in urma unui grav accident produs luni 15 octombrie, pe drumul european 581, pe raza localitatii vasluiene Banca, la intersectia cu drumul judetean 245 D.

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc in localitatea Valu lui Traian. Din primele informatii, trei persoane sunt ranite, intre care una este incarcerata.Un autoturism Skoda Octavia, inmatriculat in judetul Tulcea, si o masina de teren marca Hyunday sunt implicate.La fata locului…

- O familie din județul Constanța trece prin momente cumplite. Matei, baiețelul familiei, a fost spulberat aseara de o mașina, la Valul lui Traian, într-un moment de neatenție al mamei. Accidentul s-a petrecut pe drumul care leaga Constanța de Murfatlar. Baiatul mergea împreuna…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Valu lui Traian spre Murfatlar. Un motociclist a fost implicat an eveniment.Potrivit SAJ Constanta, motociclistul are fractura la antebratul stang.Acesta a fost transportat la spital pentru ingrijiri. ...

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un accident rutier grav produs la iesire din localitatea Dunarea spre Capidava. Din primele informatii, un autoturism s a rasturnat.Potrivit ISU Constanta, o persoana este incarcerata. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in localitatea Valu lui Traian. Potrivit SAJ Constanta, un motociclist este implicat in eveniment.La locul evenimentului intervine un echipaj SMURD C.Revenim cu imagini si noi detalii. ...