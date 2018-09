Judetul Constanta. Accident cu victime incarcerate. Unde intervin salvatorii de la SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut sambata dimineata pe DN2 E85 in localitatea Caldarusanca. O persoana a decedat, alta este in stare critica, iar alte doua in stare grava. In impact au fost implicate doua autoturisme, dintre care una a fost rasturnata in afara carosabilului. In masina ramasa pe carosabil…

- Un nou accident rutier a avut loc in aceasta seara in apropiere de Timișoara, dupa cel care s-a produs dimineața pe centura orașului. Acesta s-a produs in localitatea Șag, la ieșirea spre Timișoara. The post Accident rutier cu trei victime la Șag appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Un copil de 4 ani a fost ranit, astazi, in urma unui accident care a avut loc pe strada Iris din Timisoara. O femeie care se afla la volanul unui autoturism marca Renault nu a acordat prioritate de trecere unei alte femei ce conducea un autoturism marca BMW, astfel ca tamponarea a fost iminenta. In…

- Un grav accident rutier a avut loc, acum cateva minute, la sensul giratoiu de la Lazu unde se intalneste Autostrada A 4 si DN 39.In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme iar doua victime au avut nevoie de ajutorul salvatorilor de la SMURD Constanta. ...

- Treisprezece persoane au suferit arsuri la membrele inferioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, joi dimineata, in localitatea mureseana Sanpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii...

- Un accident foarte grav, in care au fost implicate patru masini, a avut loc marti dimineata, pe DN28 (E85), in judetul Iasi. Salvatorii au intervenit de urgenta, dupa ce au fost alertati de martorii aflati in trafic. Din pacate, insa, trei oameni au pierit, din cate anunta Centrul Infotrafic. Victimele…

- Nu era de ajuns traficul de coșmar din zona podului de la Maracineni, aflat in lucru de aproape doua luni. Un șofer neatent a produs un accident la schimbarea benzii de circulație, ingreunand și mai mult traficul in zona. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp in Maracineni, pe sensul Buzau…

- Un accident grav s-a produs pe Autostrada A1, Sibiu – Sebes. Trei masini s-au ciocnit violent, dupa ce o soferita ar fi incercat sa intoarca. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit oradesibiu.ro, soferita a vrut sa intoarca masina intr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de alte doua autoturisme…