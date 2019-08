FOTO – Arhiva Mare parte din județul Cluj se afla și marți sub COD GALBEN de canicula si disconfort termic accentuat. Valul de caldura se menține și in cursul zilei de astazi in toate zonele de campie si de podis, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 33 si 36 de grade, mai ridicate pana spre 37-38 de grade, in vest, nord-vest si local in sud. De asemenea, pe arii restranse, noptile vor fi tropicale cu temperaturi minime ce nu vor cobori sub 20 de grade. La noapte, temperaturile…