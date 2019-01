Judetul Cluj: Carambol intre un autotren, un microbuz si o masina. Trei persoane ranite

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, pe DN 1 Huedin – Oradea, pe raza localitatii Bologa, in judetul Cluj, a avut loc un accident in care au fost implicate un autotren, un autoturism si un microbuz, soldat cu ranirea usoara a trei persoane. In urma coliziunii,…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, informeaza duminica IGPR, scrie Agerpres. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 (E60), in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Potrivit Infotrafic, trei persoane au fost ranite in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 E60 , in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a…

- Trei masini au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un carambol pe Autostrada A1, Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii Vanatorii Mici, din judetul Giurgiu. Traficul rutier spre Capitala se desfasoara pe banda de urgenta. Potrivit Centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Trei persoane au murit, in aceasta dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 2A, intre localitatile Galbiori si Crucea, in judetul Constanta, dupa ce doua autovehicule s-au lovit frontal, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Accidentul s-a ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza in judetul Botosani, traficul este blocat pe DN29B Botosani Flamanzi, pe raza comunei Balauseni, din cauza unui acccident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz sase persoane .Carosabilul este acoperit cu zapada…

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul s-a petrecut pe DN1, la iesirea in localitatea Osorhei, judetul Bihor, catre Cluj-Napoca. In urma impactului dintre doua autoturisme, produs pe fondul unei depasiri neregulamentare, doua persoane au fost…