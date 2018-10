Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider UDMR, Marko Bela, a publicat un text antologic pentru Transindex.ro, intitulat ”De data asta nu ne intalnim”, in care explica motivele pentru care nu va merge la referendumul pentru familia tradiționala din 6-7 octombrie, scrie G4 Media.Redam mai jos textul integral ”M-am…

- In scopul bunei desfasurari a Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie, reprezentanții... The post Noua secții de votare din Timișoara iși schimba sediul. Vezi unde se afla acestea appeared first on Renasterea banateana .

- Senatorul PSD Șerban Nicolae critica acțiunile de boicotare a referendumului pentru redefinirea familiei, acesta precizand ca neprezentarea la vot nu insemna economie la bugetul de stat, ci doar "prostie inutila", facand apel la cetațeni sa se prezinte la urne."Am urmarit in ultimele zile…

- Au mai ramas 10 zile pana la referendumul pentru modificarea Constituției. Și totuși, inca, nu e clar cine și cum va face campanie pentru ca acest referendum sa aiba sorți de izbanda. Daca atunci cand s-a anunțat organizarea referendumului, atat PSD cat și ALDE au ieșit și au spus ca vor susține…

- "Posibil ca la ziua referendumului sa fiu intr-o alta tara si probabil imi voi lua un bilet de intoarcere mai repede si voi merge la referendum, pentru faptul ca, din '90 si pana astazi, niciodata nu am lipsit de la un proces electoral si nu voi lipsi nici acum (...) Cum voi vota? Sigur ca nu va…

- „Organizatiile semnatare atrag atentia asupra gravelor lipsuri legislative aferente Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului in contextul in care pe data de 7 octombrie este previzionata organizarea unui referendum national privind modificarea Constitutiei. Legislatia in vigoare…

- PSD vrea doua zile de vot pentru referendumul de modificare a Costitutiei pe tema familiei traditionale, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Guvernul ar urma sa adopte marti OUG in acest sens. In paralel, ar urma sa fie organizat si un referendum pentru schimbarea denumirii…

- „La inceputul lunii septembrie - sigur o sa discutam in Coalitie, o sa discutam si cu colegii din Senat si colegii din partid, dar eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie - trebuie sa fie votul in Senat pentru declansarea referendumului pentru modificarea Constitutiei, in sensul dorit de cei…