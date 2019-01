Județul Braşov, cea mai mică creștere a salarialui mediu net, din Regiunea Centru La nivelul judetului Brasov, castigul salarial mediu nominal brut a fost, in luna noiembrie 2018, de 4.618 lei, mai mare cu 273 lei (+6,3%) comparativ cu luna precedenta. Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna noiembrie 2018 la nivelul judetului Brasov de 2.773 lei, mai mare cu 161 lei (+6,2%) fata de luna precedenta si mai mare cu 241 lei (+9,5%) comparativ cu luna corespunzatoare anului anterior . Castiguri salariale peste media judetului s‐au inregistrat in industrie si constructii (2870 lei). Caștiguri salariale sub media judetului s‐au inregistrat in servicii (2.710 lei) si… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

