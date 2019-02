Stiri pe aceeasi tema

- J Balvin, Nicky Jam si Ozuna sunt primii artisti anuntati in lineup-ul celei de-a doua editii a El Carrusel Festival, care va avea loc la Bucuresti in perioada 27 - 30 iunie, scrie news.ro.Festivalul va avea loc la Romexpo, unde vor fi amplasate si zone de divertisment si relaxare, iar accesul…

- Petre Apostol Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova, alaturi de Asociatia Judeteana de Sah Prahova si Clubul Sportiv Universitar Ploiesti, organizeaza, in data de 16 februarie, Festivalul international de sah – Memorialul „Paul Diaconescu”. In cadrul evenimentului se vor desfasura doua…

- Ordinul de incepere al lucrarilor la deponeul de la Lupac, a carui deschidere este asteptata de toata lumea, trebuia sa fie dat acum, la inceput de an. Insa, a aparut o alta problema: s-a prabusit un acoperis din cauza zapezii. „La deponeul de la Lupac, din cauza caderilor de zapada, acoperișul uneia…

- Dupa o serie de trei meciuri fara victorie, FC Viitorul merge azi, de la ora 13:00, in Gruia pentru ultimul meci din 2018 cu gandul la un succes in disputa cu FC Hermannstadt, pentru a face un pas important spre play-off și a-și asigura liniștea in vacanța de iarna. „De la inceputul campionatului, Hermannstadt…

- Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului" din Targu Jiu a scos la concurs un post de garderobier. Este vorba de o funcție contractuala de execuție, iar angajarea se face pe o perioada nedeterminata. Candidații trebuie sa aib...

- Guvernul va adopta o Ordonanța de urgența pentru a inființa un fond de investiții locale de 10 miliarde de euro, asemanator cu Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Cu toate acestea, PSD nu știu inca de unde va lua bani. „Acest fond de investiții o sa il avem in bugetul pe 2019. Este vorba…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, faptul ca nu sustine proiectul UDMR privind autonomia Tinutului Secuiesc, dar in acelasi timp se bazeaza pe voturile deputatilor si senatorilor celor din formatiunea condusa de Kelemen Hunor.

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…