Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata doua atentionari nowcasting Cod galben de vant valabile in orele urmatoare in localitati din judetele Caras-Severin si Timis. In judetul Caras-Severin, pana la ora 15:00, se vor semnala, local, intensificari ale vantului, cu viteze…

- Avertizare meteo de ultima ora emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Este cod portocaliu de ninsoare pentru patru județe din țara, iar alte 11 județe din zona de sud a țarii sunt sub cod galben de vant.Codul portocoaliu de ninsoare e valabil in județele Valcea, Gorj, Hunedoara…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit atentionarea Cod galben de vant, pentru judetele Dolj, Olt si Mehedinti. Astfel, in toate cele tei judete se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala in general de 55-65 km/h, pana la ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri, atentionarea cod galben de ploi, polei si ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand si numarul judetelor afectate de aceste fenomene.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit joi atentionarile nowcasting Cod galben de ploi si intensificari ale vantului, valabile in judetele Giurgiu, Teleorman si Calarasi, potrivit agerpres.ro.Citește și: PREMIERA la Australian Open 2019 - Petra Kvitova s-a calificat in finala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare meteo pentru județul Timiș. Codul galben a intrat in vigoare de la ora 15.00 și este valabil pana la ora 17.00. Potrivit meteorologilor, sunt vizate zonele joase ale județului, acolo unde se va forma polei. The post Atenție, aluneca! Meteorologii…

- Energia eoliana era pe primul loc in topul surselor de electricitate, vineri dimineata, cu o pondere de aproximativ o treime din totalul productiei la nivel national, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica. Mai exact, la ora 10:15, energia eoliana asigura 27,4% din totalul productiei,…

- Mai exact, la ora 10:15, energia eoliana asigura 27,4% din totalul productiei, cu 2.450 de MW. Cea mai mare pondere a energiei eoliene in aceasta dimineata s-a inregistrat la ora 6:25, cand au functionat 2.720 de MW, acoperind 34% din total. La ora 10:15, consumul de energie electrica tarii era de…