- Inspectoratul Școlar Județean Arad nu a putut lua parte in condiții normale la o videoconferința cu Ministerul Educației Naționale, joi dimineața, din cauza cablurilor taiate de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, luni seara. Situația este aceeași și la IȘJ Timiș, și la IȘJ Caraș-Severin.…

- In urma demararii operațiunii „ghilotina” asupra cablurilor aeriene, aseara, Inspectoratul Școlar Timiș, aflat in centrul Timișoarei, langa cladirea primariei, a ramas fara Internet. Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, a anunțat ca instituția iși desfașoara activitatea cu…

- Inspectoratul Școlar Timiș, doua licee, precum și doua universitați aflate in centrul Timișoarei au ramas fara Internet sau semnal la telefonia fixa dupa ce primarul Nicolae Robu a luat decizia de a taia cabluri aeriene, nemulțumit ca proprietarii nu le muta in subteran.Reprezentanții ...

- Acțiunea in forța a primarului Nicolae Robu de taiere a cablurilor suspendate din centrul Timișoarei s-a lasat cu pagube pe campul de lupta, respectiv la ... The post Inspectoratul Școlar Timiș a ramas fara internet dupa ce Nicolae Robu a taiat cablurile appeared first on Renasterea banateana .

- Operatiunea de taiere a cablurilor aeriene a fost initiata de primarul Timisoarei, Nicolae Robu. Astfel, luni seara, reprezentanti ai Primariei Timisoara s-au deplasat in zona Podului Mihai Viteazu, aflat in centrul orasului, pentru a reteza mai multe fire detinute de opt operatori de telefonie, televiziune…

- O parte din zona centrala a Timișoarei a ramas, luni seara, fara Internet și semnal la televiziune sau telefonie dupa ce reprezentanții Primariei, in frunte cu Nicolae Robu, vicepreședinte PNL, au taiat mai multe cabluri care atarnau pe stalpi, nemulțumiți ca proprietarii lor nu le-au mutat in subteran.Operațiunea…

