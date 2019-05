Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din cei zece membri ai Sectiei pentru Judecatori din Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat marti ca magistratul Damian Dolache sa fie mentinut in functia de judecator la Curtea de Apel Bucuresti. Asta dupa ce acesta fost condamnat in luna martie la 10 luni de inchisoare cu suspendare…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii reactioneaza la solicitarea formulata public de Ana Birchall, ministru interimar al Justitiei, si ofera explicatii cu privire la desemnarea lui Bogdan Dimitrie Licu in funcția de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Curtea de Apel Bucuresti obliga Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Decizia nu este insa definitiva. „Admite cererea. Anuleaza hotararea 673 din 06.11.2018…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea procurorului anticoruptie Madalina Scarlat in functia de procuror-sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie. Functia era vacanta din 19 martie, cand Marius Iacob a demisionat ca urmare a sanctiunii disciplinare…