Judecătorul Ovidiu Puţura la un pas de libertate Fostul judecator și secretar de stat in Ministerul Justiției, poate este sau nu vinovat, asta numai Dumnezeu o știe și propria lui conștiința, dar un lucru este sigur, a avut parte de un proces nedrept, incorect, care a semanat mai curand cu o execuție politica. Probabil ca activitatea in Ministerul Justiției, intenția de a candida la CSM cu un proiect revoluționar spun unele voci avizate din justiție, a deranjat și a devenit o ținta, intrand in vizorul celebrului binom, SRI-DNA, iar din acel moment șansele lui la libertate au fost egale cu zero. Efectul celebrelor protocoale SRI-DNA, baza așa-zis… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri contestatia DNA si a decis mentinerea mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, transmite Agerpres.„In temeiul art. 425/1, alin. 7, punctul 2, litera a, Cod de procedura penala, admite contestatia…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat ca nu se impune suspendarea din functie a lui Damian Dolache, judecator la Curtea de Apel Bucuresti. Recent, magistratul a fost trimis in judecata de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea a noua functii publice de executie vacante de specialist in domeniul perchezitiilor informatice din cadrul Parchetului General si al urmatoarelor unitati de parchet: un post de specialist la Sectia…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DOLACHE DAMIAN judecator la Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Judecatorii de la Sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Bucuresti vor analiza azi contestatia omul de afaceri Georgica Giurgiucanu, din Constanta, cu privire la legalitatea constituirii completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.…

- Sectia pentru judecatori a CSM sustine ca sunt "de o gravitate extrema" afirmatiile aparute in spatiul public privind influentele politice asupra judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti si Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Avand in vedere lansarea, preluarea si amplificarea in spatiul public,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri anularea hotararii Colegiului de conducere al Instantei supreme din 8 noiembrie, in baza careia au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori, fiind suspendata si executarea acestei hotarari. CAB a admis o actiune in instanta depusa de presedintele…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) i-a dat vineri castig de cauza lui Liviu Dragnea in privinta plangerii pe care acesta a facut-o impotriva modului in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit componenta completurilor de 5 judecatori. Astfel, CAB a admis cererea liderului PSD si a suspendat hotararea…