Silviu Barbu, magistratul de la Curtea de Apel Bucuresti care judeca procesul MApN - Iohannis, a facut cerere de abtinere in acest dosar, pe motiv ca presa i-a pus la indoiala impartialitatea. Silviu Barbu trebuia sa judece marti dosarul in care Ministerul Apararii Nationale solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca. El a anuntat in sala de judecata ca se abtine in acest dosar, urmand ca solicitarea sa fie solutionata de un alt complet. "In presa a fost pusa la indoiala, mai voalat, impartialitatea…