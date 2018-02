Judecatorul Danilet avertizeaza ca orice intruziune a politicului este inacceptabila: Sa se tina seama de avizul CSM

Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea institutiilor politice in numirea sau revocarea magistratilor trebuie sa tina seama de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), considera judecatorul Cristi Danilet."Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta e rostul pentru…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a atras atentia ca lipsa investitiilor in modernizarea infrastructurii CFR ar putea sa produca, in cel mai scurt timp, o adevarata catastrofa feroviara. Alexandru Baisanu a lansat acest avertisment in cadrul sedintei de ieri a comisiei de transporturi ...

- Un politist si-a dat seama ca viata unui barbat e in mare pericol, asa ca a intervenit fara sa stea pe ganduri. Imaginile surprinse in tragedie au ajuns virale odata ce au fost publicate pe retelele sociale. Mai mult, acesta a observat ca un barbat parea ca se ineaca, asa ca s-a…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Reputata actrita laureata cu Oscar Jennifer Lawrence a fost nominalizata anul acesta la premiile Razzie (Zmeura de Aur) pentru prestatia ei actoriceasca slaba din filmul "Mother!". Golden Raspberry Awards sunt decernate la 3 martie, cu o seara inainte de gala premiilor Oscar, relateaza online ziarul…

- O explozie pe suprafața Soarelui, numita erupție solara, a produs, la inceputul saptamanii, o furtuna electromagnetica de proporții. Particulele incarcate vor lovi Pamantul joi, 15 februarie, și ar putea cauza intreruperea alimentarii electrice in zonele afectate, dar și mai multe probleme de funcționare…

- Conform lui Tedros Adhanom, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei.

- Lazio are trei infrangeri la rand in Serie A. Dupa 1-2 cu Milan și Genoa, dezastru pe San Paolo: 1-4! "La reluare, nu am mai fost o echipa", s-a plans antrenorul biancocelesto. Inca de acum o saptamana, cand pierduse cu Genoa, 1-2 pe "Olimpico", se vedea ca s-a intamplat ceva cu Lazio. Iși pierduse…

- Liberalul Florin Cițu, intr-o postare pe Facebook, spune ca are informații cu privire la faptul ca la ministerul Finanțelor se lucreaza la detaliile tehnice ale implementarii impozitului pe gospodarie. Parlamentarul liberal mai spune și ca guvernul nu are intenția de a renunța la formularul 600 și ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului. Intrebat daca in sedinta se va discuta si despre schimbarea din functie a domnilor Niculae Badalau si Codrin Stefanescu, Liviu Dragnea a avut…

- Se anunța o seara extraordinara de muzica autentica și improvizații duminica, la Bistrița cand melomanii vor avea ocazia sa-l re/cunoasca pe unul dintre marii muzicieni care avea sa modifice și sa imbogațeasca definitiv cu originalitatea sa jazz-ul la mijlocul secolului XX:

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana. - continua -

- Veterinarii avertizeaza oamenii cu privire la riscurile potențiale care vin in urma hranirii animalelor de companie cu carne cruda.Riscurile sunt atat pentru animalele de companie, cat și pentru proprietarii lor.

- Sapte tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele zile din cauza consumului de stupefiante. Specialistii atentioneaza ca pe piata au aparut droguri noi, mult mai periculoase, din cauza carora, cu doua saptamani in urma, un tanar a murit la spital. Procurorii DIICOT Buzau au destructurat in ultimii…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- O schimbare majora a Legii concurentei poate fi facuta doar cu avizul Comisiei Europene si nu va putea afecta actualul mandat al presedintelui Consiliului Concurentei, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele institutiei, intr-o conferinta de presa. "Ce doresc sa faca anumite…

- Comunitatile romane din diaspora "nu vor mai fi, practic, luate in seama", a afirmat, luni, senatorul liberal Viorel Badea, dupa audierea Nataliei Intotero, ministru propus pentru Romanii de Pretutindeni, potrivit Agerpres.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant avertizeaza ca mai multe școli risca sa fie desființate din cauza costului standard per elev, calculat greșit. Este vorba de școlile din zonele izolate iar FSLI cere introducerea unor indici de corecție reali dupa ce mai multe școli au fost somate de inspectorate…

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei.

- Aceasta este cea mai plictisitoare zodie!Daca ai intalnit oameni introvertiți care par sa nu aiba nimic de povestit, fii sigura ca sunt in zodia Racului. La prima vedere, ai tendința sa pui tacerea pe seama timiditații, dar iți vei da seama in scurt timp ca te inșeli.

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Parlamentari din Iran au avertizat marti ca ar putea izbucni revolte in universitatile din tara daca studentii arestati in timpul protestelor antiguvernamentale nu sunt eliberati imediat, relateaza DPA. Potrivit agentei de presa ISNA, 40 de deputati au trimis o scrisoare presedintelui Hassan Rowhani…

- ''Suntem inca in viata in toate competitiile'', a declarat vineri Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid care ''nu merge atat de rau'', desi s-au adunat criticile privind jocul sau din acest inceput de an. ''Astazi, tot ceea ce se spune despre…

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit, potrivit Romania TV. Vremea mai calda de la inceputul…

- Cand te uiți prin poze, parca n-ai crede ca, un nene vice de la primarie are atata putere-n pix, astfel incat sa lege sau sa dezlege fel de fel de hațoage și țidule, de pe urma carora o seama iși freaca palmele și cealalta pumnii. S-o ajuns și la dușmanii, și la vorbe grele cu referire la origini materne,…

- Ronaldo Deaconu s-a prezentat vineri la reunirea lotului Concordiei Chiajna, deși in aceasta iarna Dinamo și-a aratat interesul pentru mijlocașul de 20 de ani. Tanarul fotbalist n-a scapat insa de glumele colegilor sai la primul antrenament din 2018. "Dinamovistule, hai mai repede!" sau "Mai pleci și…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, luni, ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugand ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu aliatii europeni, in mod special cu Germania, relateaza Politico.eu.

- Psihologul Libertatea, despre impactul emoțional al sarbatorilor. Craciunul și Revelionul sunt ca o sabie cu doua taișuri – pentru unii oameni reprezinta o sursa de bucurie, momente memorabile, viața traita din plin și iubiri ca in filme, iar pentru alții, o perioada de singuratate și o sursa de depresie.…

- Intr-un interviu acordat printului Harry si difuzat miercuri pe BBC Radio 4, fostul presedinte american Barack Obama a avertizat ca exista riscul „balcanizarii“ societatii din cauza folosirii nechibzuite a retelelor sociale, relateaza AFP.

- Cu cateva zile inaintea Craciunului, perioada in care trebuie sa curga dragoste fața de familie și apropiați, Mihai Margineanu este aratat cu degetul de neamurile sale, care-i critica nepasarea. Intr-o maniera inedita, verisoara solistului, cunoscuta poeta și scriitoare Clara Margineanu i-a dedicat…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici - SNFP caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale.

- Este pentru prima data când magistratii clujeni îsi manifesta nemultumirea fata de modificari în acest fel. Ei au protestat în tacere în fata Curtii de Apel Cluj. Judecatorul Cristi Danilet a explicat ca protestul a fost în tacere pentru ca magistratii…

- Inspectoratul Școlar Timiș a decis: Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara va fi desființat, o hotarare in acest sens fiind luata, aseara, in cadrul consiliului de administrație al instituției. Informația a fost confirmata de directorul unitații de invațamant, Ionel Dima. “Aseara, in consiliul de…

- Administratia Donald Trump risca sa genereze razboi nuclear in Peninsula Coreea, avertizeaza regimul de la Phenian, condus de Kim Jong-Un, denuntand o presupusa blocada militara impusa de Statele Unite.

- Mai multi comercianti de suveniruri care isi desfasoara activitatea in targul de langa Manastirea Prislop au primit notificari de la o casa de avocatura, in numele unei firme din Marea...

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Glen Oliver, un barbat din Statele Unite, are un ritual ceva mai neobisnuit… in fiecare dimineata, cand barbatul merge la cafeneaua pe care o are in drumul sau spre serviciu, el plateste o cafea in plus, pe care angajatii localului sa le-o ofere gratuit cuiva, pe parcursul zilei. Barbatul nu a fost…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Consiliul Fiscal considera ca in proiectul de buget pe anul 2018 veniturile din TVA sunt supraevaluate, in timp ce cheltuielile cu asistenta sociala sunt subestimate, ceea ce va face extrem de probabil ca deficitul sa depaseasca nivelul de referinta de 3% din PIB.

- Luna decembrie este cu siguranța cea mai aglomerata luna a anului pentru cele mai multe dintre noi. Este luna in care trebuie sa ajungem in zece locuri intr-o zi, concomitent daca se poate, și in care, chiar mai mult decat in restul anului, jonglatul intre viața profesionala și cea de familie devine…

- Mișcarea palestiniana Hamas, care deține controlul in Fașia Gaza, a amenințat sambata ca va relansa Intifada daca Statele Unite ale Americii (SUA) recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului sau daca Washingtonul decide sa-și mute ambasada la Ierusalim, relateaza AFP. ''Acest complot…

- Premierul Mihai Tudose se arata sceptic la inițiativa Primariei Capitalei de a instala in fața Guverului un al treilea targ de Craciun. Intrebat despre targul organizat in Piața Victoriei, premierul Tudose a declarat: „Nu cred ca este cea mai inspirata decizie . Cum ajunge omul acolo? Nu prea sunt treceri…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA, el aratand ca in prezent, prevederile acesteia sunt in vigoare și o prelungire a dezbaterii in Parlament nu face decat sa prelungeasca aplicarea...