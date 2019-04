Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Administrația Trump ar trebui sa își îndeplineasca promisiunea de a scoate trupe din Siria, înainte de a le spune altora unde ar trebui sau nu ar trebui sa fie, a raspuns Ministerul rus de Externe amenințarii Washingtonului cu privire la Venezuela.…

- Venezuela a negat accesul în țara pentru un grup de deputați din Parlamentul European duminica, susținând ca aceștia au venit la Caracas în mijlocul unei crize politice pentru ,,motive conspiraționiste”, relateaza Euronews. Parlamentul European s-a alaturat…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…

- "Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc si responsabilii prezumtivi, pentru cele 35 de persoane asasinate in cadrul manifestatiilor" care au loc de o saptamana, a declarat Rafael Uzcategui, directorul ONG-ului Provea, in cadrul unei conferinte de presa la Caracas. El a denuntat si opt…

- "Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!", i-a spus seful statului turc lui Maduro in cursul acestei convorbiri telefonice, potrivit purtatorului de cuvant al presedintiei turce Ibrahim Kalin.Kalin a distribuit de asemenea pe Twitter hashtag-ul #NoisuntemMADURO in…

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica în tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat într-un comunicat serviciile vicepresedintelui american,…

- Presedintele Nicolas Maduro a depus joi juramantul de investitura pentru un al doilea mandat de sase ani la conducerea Venezuelei, considerat ilegitim de o parte a comunitatii internationale, intr-o tara afectata de o criza profunda si tot mai izolata, relateaza AFP. "Jur, in numele poporului…