Stiri pe aceeasi tema

- Copiii preșcolari din gradinițe și elevii din clasele I-IV din invațamantul de stat și confesional nu vor primi nici in acest an miere de albine. Cu toate ca legea a fost adoptata inca din anul 2006, actul normativ nu a fost pus in aplicare niciodata. Daca pe vechea lege copiii nu au primit niciun gram…

- In zilele de 6 si 7 octombrie 2018, cand cetatenii vor merge la vot pentru a redefini familia, vor avea de raspuns cu DA sau NU la o singura intrebare: „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?” Daca veti citi intrebarea sa stiti ca nu vi s-a facut…

- Doi deputati PNL au depus o propunere legislativa pentru majorarea alocatiilor pentru copii in sensul in care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu varsta de pana in doi ani vor primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe luna. "Cuantumul…

- ”Cu siguranța. Intre PNL și președintele Romaniei exista o relație foarte buna, o relație de colaborare. Este normal sa ne vedem, sa discutam (...) A fost o discuție normala pentru ca PNL a decis susținerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. Era o discuție necesara, mai ales in contextul…

- “Eu zic ca nu va fi niciun OUG pe amnistie (uitarea infracțiunii, dosarul se închide, condamnarea se șterge din cazier) și gratiere (iertare de pedeapsa, dar dosarul se termina și fapta apare în cazier). Asta pentru ca: - un proiect de lege cu privire la grațiere facut de Guvern…

- Copiii salvati din pestera groazei din Thailanda dau dovada, din nou, de un caracter exemplar. Ei si antrenorul lor au omagiat personalitatea scafandrului care a murit pe 6 iulie, in timpul operatiunii de salvare.

- Fiecare ora este vitala pentru salvarea copiilor captivi intr-o pestera din Thailanda de 11 zile. Baietii se recupereaza rapid si au luat chiar primele lectii in vederea evacuarii lor. Salvatorii se tem ca nu au prea mult timp la dispozitie. In urmaroarele ore, Ploile ar putea inunda complet pestera.