Judecătorul Cristi Danileţ anunţă proteste ale magistraţilor după modelul polonez Magistratii romani vor organiza proteste dupa model polonez, a anuntat joi, la RFI, judecatorul Cristi Danilet, in contextul noii ordonante de urgenta pe legile justitiei. "Nu aveam nevoie de modificari la legile justitiei, nici prin legile date de Parlament, nici prin OUG. Dar ceea ce se intampla in momentul de fata nu face decat sa confirme ingrijorarile magistratilor - si anume ca legile s-au facut in graba, legile s-au facut prost, legile au determinat aspecte ineficiente la unele instante si parchete, legile au mari probleme de respectare a unor standarde internationale si iata ca ele trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

