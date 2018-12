Judecătorii Tribunalului Cluj le dau peste nas procurorilor DIICOT Ulterior deciziei de achitare data in dosarul Gazeta, inculpații au dat in judecata statul roman, solicitand despagubiri morale și materiale ca urmare a condamnarii pe nedrept și pentru bunurile confiscate la acea vreme. Avocații reclamanților Aurel Mureșan și Alexandru Dorel Vidican au formulat in procesul civil o cerere prin care au cerut sa se sesizeze Curtea Constituționala in vederea soluționarii unei excepții de neconstituționalitate care vizeaza privarea de libertate in mod nelegal și prin urmare sa se suspende judecarea cauzei pana la soluționarea acesteia de catre CCR. Aceasta este singura… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

