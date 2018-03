Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins definitiv cererea DNA de arestare preventiva a premierului Marian Vanghelie. Fostul primar al sectorului 5 povestește cum statul paralel avea liste și lucra pe aceste liste, pe cine trebuie sa scoata de pe...

- Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul facut de consilierii generali USR, care au solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) privind infiintarea celor 22 de companii municipale. Decizia Curtii de Apel este definitiva.

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea DNA de arestare a lui Marian Vanghelie in dosarul in care este cercetat pentru abuz in serviciu si luare de mita, procurorii suspectand ca a incercat sa influenteze martorii. Vanghelie spune insa ca nimeni nu ar crede povestea si ca sunt presiuni ale DNA

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian…

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- Procurorii DNA au cerut, vineri, inlocuirea masurii controlului judiciar pe care Marian Vanghelie o are in dosarul de corupție in care este judecat, cu arestul preventiv, dupa ce pe numele fostului edil s-a deschis un nou dosar la Direcție. Mai precis procurorii DNA verifica in acest nou caz daca Marian…

- Fostul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan, care se afla in arest la domiciliu, in dosarul de delapidare cu un prejudiciu de peste cinci milioane de lei, va fi cercetat sub control judiciar, au decis, vineri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti. De asemenea,…

- Cu doar trei saptamâni în urma, medical fusese plasat în arest la domiciliu de la Curtea de Apel București. În tot acest timp, DIICOT a încercat sa obțina, fara succes, arestarea preventiva a reputatului medic. Astfel, dupa decizia judecatoarei Adina Radu de la…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA. Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua infractiuni…

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA.Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a ramas in pronuntare, joi, pe cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Lovitura dura pentru Vodafone Romania! Curtea de Apel București (CAB) a respins, printr-o decizie definitiva și irevocabila, apelul inaintat de companie impotriva unei hotarari a Tribunalului București (TB).Citeste si: Gerul napraznic DA PESTE CAP examenul de Bacalaureat: Anunt de ULTIM MOMENT…

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Masura arestului…

- Tribunalul Bucuresti a decis, ieri, 3 februarie, prelungirea mandatului de arest la domiciliu in cazul chirurgului Mihai Lucan. Decizia magistratilor vine dupa ce, pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a emis un prim mandat de arest la domiciliu pe adresa renumitului chirurg.

- Medicul Mihai Lucan, inca 30 de zile de arest la domiciliu. Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta este cercetat de catre Direcția de Investigare…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit Agerpres.Medicul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Controlul judiciar in cazul lui Catalin Chereches, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare, a fost revocat definitiv.

- Contestațiile asupra controlului judiciar in care a fost plasat Ionel Arsene de Tribunalul Bacau se vor judeca luni, 29 ianuarie, la ora 11, la Curtea de Apel Bacau, dupa cum o confirma portalul instanțelor. Dupa cum ați putut citi aici , atat Ionel Arsene, cat și procurorii DNA Bacau au contestat masura…

- Tribunalul Cluj, instanța de fond, cea care judeca dosarul primarului Catalin Cherecheș, a decis in urma termenului de saptamana trecuta, cand s-a depus expertiza tehnica prin care s-a constatat de catre unul dintre cei mai prestigioși experți la nivel mondial in domeniu, prof. dr. ing. Catalin Grigoraș,…

- Judecatoria Chisinau, sediul Botanica, a respins luni, 22 ianuarie, cererea inaintata de catre fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu cu privire la anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova, semnat de catre presedintele Igor Dodon. Instanta a calificat cererea ca fiind nefondata.

- Academia Rapid a pierdut definitiv dreptul de a deveni personalitate juridica dupa ce Tribunalul București a respins cererea giuleștenilor ca fiind "tardiv formulata". Judecatorii au luat aceasta decizie pentru ca Academia a depus cu intarziere de doua zile cererea la apel, dupa ce in toamna Judecatoria…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Mihai Lucan sa stea în arest la domiciliu. Chirurgul este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal și a fost plasat acum în arest la domiciliu, dupa ce judecatorii din București au decis…

- Curtea de Apel București a decis sa-i inlocuiasca medicului Mihai Lucan masura controlului judiciar și a inlocuit-o cu arestul la domiciliu.Citește și: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBINTELES pentru Tudose: 'Eu SPER sa ramana prim-ministru...' In prima instanța, judecatorii au dispus masura…

- Dinel Staicu a fost arestat prima data in anul 2011 in dosarul fraudarii Bancii Internationale. Un an mai tarziu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, insa ulterior pedeapsa a fost anulata de trei judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT…

- ICCJ va decide astazi daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a lui Radu Mazare, fost primar al Constanței, plecat in Madagascar, in timpul controlului judiciar. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. In dosarul in care Radu Mazare este…

- Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales președintele, in persoana judecatorului Simona Marcu. Aceasta a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva.Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit CV-ului…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Criminala de la metrou va mai sta inca 30 de zile in arest, au decis vineri magistrații Tribunalului București. Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor, dupa ce a impins…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei. „Obliga inculpatul Iordache Nelu sa plateasca partii civile Banca Comerciala Romana suma de 11.379.218,73 lei cu titlu de daune materiale”, au mai decis judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, prin decizia de…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost condamnat, vineri, la sase ani si trei luni de inchisoare cu executare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, decizia nefiind definitiva.…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei,…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, dar si directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie Cluj Napoca vor fi cercetati sub control judiciar, informeaza Antena3.ro. Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei. Decizia este executorie,…

- Lucan, cercetat sub control judiciar. Tribunalul a respins cererea de arestare Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti…

- Rasturnare de situatie in cazul medicului Mihai Lucan, dar si in cel al fiului sau, Valerian Lucan. Decizia judecatorilor e extrem de surprinzatoare. Acestia au decis ca cei doi, dar directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei.