- Cinci din cei șase procurori anticorupție oradeni au fost chemați la audieri, ieri, la Secția de ancheta a magistraților din cadrul Parchetului General. Aceștia au fost chemați sa dea cu subsemnatul dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare (facuta publica de avocatul Razvan Doseanu)…

- Florica Roman, judecator la Curtea de Apel Oradea, susține ca inregistrarile in care ar aparea mai mulți procurori de la DNA Oradea arata ca acestia "puneau la cale “linistirea”, prin dosare penale masluite, a unor judecatori incomozi de la Tribunalul Bihor si Curtea de "Din acea discutie…

- Judecatorul Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, considera ca ceea ce au facut procurorii DNA Oradea este „politie politica in toata regula”, data fiind intentia „premeditata” ca, prin dosarele penale pe care le faceau judecatorilor, sa fie manipulat actul de justitie.

- Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Botosani a trimis zilele trecute acasa un barbat care e judecat pentru talharie calificata, omor, parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Este a doua oara cand magistratii…

- Gheorghe Petrov a fost condamnat inițial, in iulie 2018, de magistrații Tribunalului Timiș, la doi ani și patru luni de inchisoare cu suspendare. Procurorii DNA Timișoara au decis insa sa atace cu apel sentința, iar acesta a fost judecat de Magistrații de la Curtea de Apel Timișoara. Judecatorii…

- Tribunalul Bihor a motivat decizia de condamnare la 8 ani de inchisoare in cazul fostului presedinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, judecatorii invocand cuantumul ridicat al mitei, modul in care a fost disimulata, precum și functia pe are o detinea, potrivit ziare.com.Hotararea…

- In contextul recentelor dezbateri din Parlamentul European despre situatia din Romania si tinand cont de importanta si rolul respectarii statului de drept si a luptei impotriva coruptiei, europarlamentarul social-democrat, Claudia Tapardel, a transmis o scrisoare deschisa conducerii Comisiei Europene,…