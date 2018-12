Judecatorii obliga PSD sa faca publice sursele de finantare ale mitingului din 9 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Tribunalului Bucuresti i-a trimis in judecata, joi, pe sapte protestatari care ar fi agresat doi jandarmi la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, dosarul urmand sa fie judecat de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. In dosarul privind infractiunile de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori…

- Sapte protestatari de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei au fost trimisi in judecata, acuzatiile facand referire la ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice, informeaza joi Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.…

- Bucuresti, 4 oct /Agerpres/ - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au retinut joi un protestatar de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, acuzat de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a lovit un jandarm de mai multe ori cu piciorul. Reprezentanti…

- Potrivit unor surse judiciare, un barbat din judetul Teleorman a fost ridicat, joi, de politistii bucuresteni ai Serviciului Omoruri si procurorii Tribunalului Bucuresti, in dosarul agresarii celor doi jandarmi in timpul evenimentelor din 10 august, din Piata Victoriei. Barbatul a fost adus la Bucuresti…

- Oamenii legii au depistat și reținut, pentru 24 de ore, marți dupa-amiazp, un barbat care a a participat la protestul din 10 august si a fost identificat ca fiind unul dintre cei violenți."In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti,…

- Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost identificat printre cei violenti a fost retinut, marti dupa amiaza. "In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de…

- Parchetul Judecatoriei Sector 1 anunta, luni, ca in dosarul privind violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei pe care-l instrumenteaza sunt 78 de acte de sesizare si 169 de jandarmi care acuza ca au fost agresati in timpul protestului.

- Marius Pieleanu este de parere ca la protestul din 10 august, din Piața Victoriei, s-a aflat un public favorabil lui Klaus Iohannis, iar de aceea este normal ca Președintele Romaniei sa il apere prin intervențiile sale publice. ''Descifrez o serie de autoprotecție politica. In mod evident,…