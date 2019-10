Daca cei cercetați și judecați pentru infracțiuni de conducere fara permis ori sub influența bauturilor alcoolice nu mai beneficiaza de clemența din partea instanțelor așa cum se intampla in trecut, prin amenzi penale sau pedepse cu suspendare, fiind trimiși in inchisoare prin pedepse cu executare, iata ca și fapte cu un pericol ceva mai redus au parte de același verdict. Pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care conduc autovehicule neinmatriculate! Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul postului de poliție Meseșenii de Jos, au pus in…