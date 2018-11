Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii ieseni au admis o cerere de extradare formulata de catre omologii lor francezi in cazul unui barbat cu domiciliul in Iasi, originar insa din Republica Moldova. Ion Moisei are cetatenie romano-basarabeana si a fost prins, in urma cu cateva zile, de catre procurorii Parchetului de pe langa…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au fost investiti sa solutioneze, in rejudecare, dosarul in care un politist din Constanta a fost muscat, in timpul unei misiuni, de degetul mijlociu al mainii stangi Autorul a fost trimis in judecata si condamnat, in prima instanta, pentru ultraj si tulburarea…

- Decizie-bomba luata de Curtea de Apel Iasi in timpul procedurii de camera preliminara dintr-unul dintre cele mai importante dosare de coruptie din Iasi. Judecatorii ieseni au trimis o adresa catre DNA cautand raspunsuri la o serie de intrebari extrem de fierbinti despre posibila colaborare pe care,…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au dispus condamnarea unui cetatean la pedeapsa de un an si patru luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta. Solutia a fost data intr o cauza disjunsa din dosarul presupusei coruptii din Universitatea Maritima din Constanta.…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus inceperea judecatii in dosarul Hidroelectrica, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea este acuzata de DNA de pentru trafic de influența și spalare a banilor, iar omul de afaceri Dan Andronic, de marturie mincinoasa. Potrivit Romania TV, judecatorii…

- Misterul crimelor de la fabrica de ciment din Bucuresti nu a fost inca elucidat. Firma in curtea careia trei paznici au murit in decurs de un an a montat noi camere de supraveghere in zona, in timp ce anchetatorii cauta inca probe care sa duca la vinovați. Doi paznici de la o fabrica de ciment de pe…