Stiri pe aceeasi tema

- Justitia ecuadoriana a respins o plangere a fondatorului WikiLeaks Julian Assange fata de conditiile azilului sau in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, in care s-a refugiat in 2012 cu scopul de a evita sa fie extradat catre Statele Unite, relateaza AFP.

- Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recenta a Romaniei – incendiul din clubul Colectiv. Dupa seara de 30 octombrie 2015, 65 de tineri au murit, iar alti aproape 200 au fost raniti. Chiar si acum, supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile…

- O instanta din Ecuador a respins luni plangerea lui Julian Assange impotriva regulilor impuse de ambasada ecuadoriana de la Londra, unde fondatorul WikiLeaks s-a refugiat in urma cu sase ani, informeaza DPA. Reprezentanta diplomatica i-a pus recente in vedere lui Assange ca vizitatorii…

- Marea Britanie a transmis Ecuadorului in august ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat daca va parasi ambasada ecuadoriana de la Londra, unde traieste sub azil din 2012, a declarat joi procurorul general din Ecuador, Inigo Salvador, potrivit Reuters. Intr-un raspuns scris la solicitari…

- Ecuadorul nu intentioneaza sa intervina pe langa guvernul Regatului Unit pentru Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 in ambasada ecuadoriana din Londra, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Ministrul de externe Jose Valencia a declarat marti agentiei Reuters ca singura…

- Ecuadorul i-a restabilit partial accesul la Internet fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a refugiat de peste sase ani in ambasada ecuadoriana din Londra, transmite Reuters. Informatia a fost anuntata independent de WikiLeaks si de avocatul lui Assange, conform site-ului agenției Agerpres.

- Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a renuntat la azilul acordat de Quito, potrivit unei scrisori semnate personal in decembrie, consultata de AFP. In acest document, clasat "caracter rezervat" si datat din 4 decembrie 2017,…

- WikiLeaks a anuntat miercuri ca fondatorul sau, Julian Assange, refugiat din 2012 la ambasada Ecuadorului la Londra, a primit o scrisoare din partea Comisiei pentru serviciile de informatii a Senatului SUA in care conducerea acesteia ii solicita o discutie cu usile inchise, in cadrul anchetei sale privind…