- Tribunalul Bucuresti a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in legatura cu dispozitiile nou introduse in legislatie referitoare la eroarea materiala, aceasta fiind a zecea trimitere preliminara, potrivit unui anunt facut, sambata, de Asociatia Forumul Judecatorilor .

- Aplicatiile de tipul Clever Taxi sau servicii ca Uber si Bolt ar putea fi scoase sau restrictionate in Romania in urmatoarele doua saptamani. Pe 16 mai va intra in vigoare ordonanța care modifica Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi. "In mai puțin de doua saptamani in Romania am putea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat luni, 6 mai cu privire la cazul Beirut. Astfel, magistratii au decis o a treia amanare. Obiectul consta in neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca art. 349 NCP alin.1,2 C.p., art.255 alin.1C.p., art.349 alin.1C.p., art.77…

- CCR va dezbate pe 5 iunie sesizarea PNL și USR privind Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, adoptata de Camera Deputaților in ședința din 16 aprilie 2019, in calitatea de camera decizionala.Citeste…

- Curtea de Apel Cluj a dispus, joi, incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala desfasurate de Uber, in legatura cu furnizarea de servicii de transport pe raza municipiului Cluj Napoca, sentința fiind definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unei decizii de joi…

- Numele celor patru procurori și cinci judecatori care au criminalizat un drept protejat de Constituție. Cei trei judecatori care au restabilit adevarul: Postelnicu Lucreția, de la Tribunalul București, Gohoreanu Carmen Alina și Voica Valerica – ambele de la Curtea de Apel București. "Am terminat șefa…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene da liber anularii clauzelor de risc valutar, daca debitorul contractului reuseste sa dovedeasca faptul ca acele clauze sunt abuzive. Așadar, contractele bancare Cu clauze abuzive pot fi anulate.

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…