- Zeci de dosare, intre care cele in care sunt judecati Calin Popescu-Tariceanu, Toni Grebla, Cristian David, dar si contestatia in anulare depusa de Elena Udrea, au fost amanate luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru data de 25 februarie. Dosarele aflate la completul de cinci au fost amanate…

- Curtea Suprema a decis, luni, amanarea pentru 18 februarie a procesului in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare, deoarece Sectiile Unite se vor intruni in 31 ianuarie pentru a discuta jurisprudenta ICCJ privind completele de 5 judecatori.

- Completul 1 de 5 judecatori de la ICCJ a decis, luni, suspendarea proceselor și sesizarea Secțiilor Unite, in contextul deciziei CSM prin care s-a stabilit ca toate dosarele repartizate in decembrie 2018 sa ramana și in 2019 la completurile trase la sorți. C1 judeca dosarele lui Sebastian Ghița și…

- Judecatorii CSM au stabilit, la ședința de miercuri, ca toate dosarele repartizate la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, in 13 decembrie, sa fie judecate anul viitor de aceiași judecatori, fara a fi organizata o tragere la sorți in privința lor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din CSM.Membrii…

- Judecatoarea Camelia Bogdan, in prezent suspendata din functie, a anuntat luni ca va contesta in instanta decizia CSM privind tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Camelia Bogdan s-a prezentat luni la Instanta suprema, unde avea la completul de…

- Veste buna primita, vineri, de liderul PSD. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au admis contestatia formulata de Liviu Dragnea si au dispus anularea hotararii Colegiului de conducere al Inaltei Curti, cea din 8.11.2018, prin care s-a dispus tragerea la sorti a noilor completul de cinci judecatori,…